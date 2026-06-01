Экономисты и генералы тянут Путина в разные стороны: Bloomberg о конфликте в Кремле

Российский бюджет больше не может позволить себе военные расходы, но российское Минобороны настаивает на продолжении войны.

Правительственные чиновники предупредили российского диктатора Владимира Путина, что Россия больше не может позволить себе расходы на войну с Украиной. Как пишет Bloomberg, это серьезный признак внутренних разногласий в Кремле.

Российские экономисты из Министерства финансов и Центрального банка говорят, что продолжение войны приведет к опасному увеличению дефицита государственного бюджета. Источники издания говорят, что вывести экономику из сложного состояния будет крайне сложно.

"Однако среди политиков возникли разногласия: чиновники Министерства обороны и некоторые представители Кремля, полные решимости преследовать военные цели Путина, настаивают на сохранении военных расходов. По их мнению, их сокращение нанесет серьезный ущерб экономике, поскольку многие предприятия зависят от контрактов, связанных с военной промышленностью", - говорится в статье.

Также источники рассказали, что Путин поручил урезать все расходы, кроме военных. А Министерство обороны не только сопротивляется сокращениям, но и требует дополнительного финансирования. Военные расходы, наоборот, собираются увеличить, чтобы покрыть дефицит бюджета в 36 миллиардов долларов.

Журналисты пишут, что на момент составления бюджета "существовали надежды на прекращение войны после саммита на Аляске". Но этого не последовало, и теперь "Путин сталкивается с трудным выбором, реагируя на внутренние предупреждения о последствиях войны". Его разочарование проявляется даже публично, когда он требовал пояснить, почему не удалось избежать замедления темпов роста.

При этом ситуацию не спасает рост цен на нефть в связи с войной в Иране. Российские экономисты считают, что для этого цена на нефть должна оставаться выше 100 долларов за баррель как минимум год. А уже сейчас дефицит российского бюджета вырос до 2,5% ВВП, что примерно на 50% превышает годовой план.

Чтобы спасти экономику, которую также ослабляют санкции, правительство РФ в этом году повысило налоги. Но чтобы дальше бороться с дефицитом бюджета им нужно сокращать расходы или начинать поиск новых источников дохода. К примеру, рассматривается возможность введения налога на сверхприбыль для некоторых производителей сырья и банков. Также известно о сокращении рабочих мест в правительстве Москвы.

Как писал УНИАН, за последние годы экономика РФ резко замедлилась. При этом украинские атаки дронов по НПЗ, другим российским предприятиям и портам дополнительно вывели из строя значительную часть экономики, создав к тому же риск дефицита топлива в сезон повышенного спроса. По данным Reuters, представители российского бизнеса также пытаются убедить Путина в том, что войну пора заканчивать.

Как провал в войне отразится на Путине

Напомним, что по мнению обозревателя Гидеона Рахмана, провал российской кампании в Украине может стать угрозой для власти Путина. Он отметил, что российские политики и эксперты начали позволять себе критические оценки войн. Они признают, что Россия не может достичь путинских целей в Укрине. При этом исторически военные неудачи часто приводили к политическим потрясениям в России.

