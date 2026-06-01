Экономисты и генералы тянут Путина в разные стороны: Bloomberg о конфликте в Кремле

Правительственные чиновники предупредили российского диктатора Владимира Путина, что Россия больше не может позволить себе расходы на войну с Украиной. Как пишет Bloomberg, это серьезный признак внутренних разногласий в Кремле.
Российские экономисты из Министерства финансов и Центрального банка говорят, что продолжение войны приведет к опасному увеличению дефицита государственного бюджета. Источники издания говорят, что вывести экономику из сложного состояния будет крайне сложно.
"Однако среди политиков возникли разногласия: чиновники Министерства обороны и некоторые представители Кремля, полные решимости преследовать военные цели Путина, настаивают на сохранении военных расходов. По их мнению, их сокращение нанесет серьезный ущерб экономике, поскольку многие предприятия зависят от контрактов, связанных с военной промышленностью", - говорится в статье.
Также источники рассказали, что Путин поручил урезать все расходы, кроме военных. А Министерство обороны не только сопротивляется сокращениям, но и требует дополнительного финансирования. Военные расходы, наоборот, собираются увеличить, чтобы покрыть дефицит бюджета в 36 миллиардов долларов.
Журналисты пишут, что на момент составления бюджета "существовали надежды на прекращение войны после саммита на Аляске". Но этого не последовало, и теперь "Путин сталкивается с трудным выбором, реагируя на внутренние предупреждения о последствиях войны". Его разочарование проявляется даже публично, когда он требовал пояснить, почему не удалось избежать замедления темпов роста.
При этом ситуацию не спасает рост цен на нефть в связи с войной в Иране. Российские экономисты считают, что для этого цена на нефть должна оставаться выше 100 долларов за баррель как минимум год. А уже сейчас дефицит российского бюджета вырос до 2,5% ВВП, что примерно на 50% превышает годовой план.
Чтобы спасти экономику, которую также ослабляют санкции, правительство РФ в этом году повысило налоги. Но чтобы дальше бороться с дефицитом бюджета им нужно сокращать расходы или начинать поиск новых источников дохода. К примеру, рассматривается возможность введения налога на сверхприбыль для некоторых производителей сырья и банков. Также известно о сокращении рабочих мест в правительстве Москвы.
Как писал УНИАН, за последние годы экономика РФ резко замедлилась. При этом украинские атаки дронов по НПЗ, другим российским предприятиям и портам дополнительно вывели из строя значительную часть экономики, создав к тому же риск дефицита топлива в сезон повышенного спроса. По данным Reuters, представители российского бизнеса также пытаются убедить Путина в том, что войну пора заканчивать.
Как провал в войне отразится на Путине
Напомним, что по мнению обозревателя Гидеона Рахмана, провал российской кампании в Украине может стать угрозой для власти Путина. Он отметил, что российские политики и эксперты начали позволять себе критические оценки войн. Они признают, что Россия не может достичь путинских целей в Укрине. При этом исторически военные неудачи часто приводили к политическим потрясениям в России.