'Основа уже заложена': Буданов заявил о возможности завершить войну до зимы

При этом Буданов не исключает, что на заключительных переговорах Россия может отказаться от достигнутых договоренностей.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что боевые действия можно будет прекратить до зимы, но не исключено, что Россия может отказаться от этих договоренностей на финальном этапе переговоров. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов на форуме "Архитектура безопасности" 2026.

Он отметил, что Зеленский сказал, что есть окно возможностей для переговоров с Россией до зимы и есть его поручение – попытаться как можно быстрее прекратить войну.

"И я подтверждаю, что это, на самом деле, его стремление как можно быстрее, желательно до зимы, прекратить боевые действия", – подчеркнул Буданов.

При этом он добавил, что такая цель является абсолютно правильной, своевременной и продуманной.

Глава ОП добавил, что есть достаточно возможностей для того, чтобы попытаться реализовать задачу по прекращению боевых действий до зимы.

"Если Россия откажется в конце концов, а так тоже может быть, не забывайте, что такое тоже может быть. Однако сейчас есть реальные признаки того, что основа для прекращения боевых действий уже заложена", – подчеркнул Буданов.

Он отмечает, что удары Украины по территории России направлены на то, чтобы подтолкнуть страну-агрессора к диалогу о прекращении боевых действий.

Срок возможной продолжительности боевых действий в Украине

Как сообщал УНИАН, издание The Economist написало, что якобы президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украине нужно быть готовой воевать еще несколько лет. Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин сказал журналистам, что эта публикация является "вбросом", который уже распространялся и ранее.

По словам советника президента, в настоящее время рассматривается срок возможной продолжительности боевых действий до ноября. Он добавил, что на встрече с фракцией "Слуга народа" президент говорил, что нужно сосредоточиться на полугодовом периоде – до ноября.

Вас также могут заинтересовать новости: