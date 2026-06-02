Россия массированно атакует Украину дронами и ракетами: есть разрушения и пострадавшие

Взрывы прогремели в Днепре, Харькове, Запорожье и других городах.

В ночь на вторник, 2 июня, Россия осуществляет массированную дроново-ракетную атаку по территории Украины. Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале, уже есть пострадавшие.

Обновлено 2:55: В Харькове уже известно о 8 пострадавших.

"Семь человек получили острую реакцию на стресс, и еще одна женщина получила травмы от осколков стекла. Всем оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Обновлено 2:52: Кличко уточнил новые данные о последствиях атаки РФ по столице:

"В Святошинском районе в результате падения обломков возник пожар на территории нежилой застройки. В Шевченковском – обломки упали на нежилое здание. Горит на уровне 2-3 этажей".

Обновлено 2:49: "В Шевченковском районе поврежден фасад жилого дома", – Ткаченко.

Обновлено 2:44: Ганжа сообщил, что в Днепре в результате российской атаки скончалась 73-летняя женщина:

"К сожалению, в больнице скончалась 73-летняя женщина, раненая во время российской атаки на Днепр. Искренние соболезнования родным. Двое человек госпитализированы. Медики рядом и оказывают всю необходимую помощь".

Обновлено 2:39: В Киеве после российской атаки возникли пожары:

"Пожар на Подоле на территории нежилой застройки. Также, по предварительным данным, обломки упали на крышу 9-этажного дома. Есть возгорание. Повреждены и окна.

На Оболони в результате падения обломков ракеты горят автомобили. А также возгорания по двум адресам на открытой территории. В частности, возле детского сада", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Обновлено 2:36: В Харькове уже известно о шести пострадавших, среди которых есть ребенок.

В Немишлянском районе - шесть человек, в том числе 11-летняя девочка, пострадали в результате вражеского обстрела", - заявил Терехов.

Обновлено 2:25: По данным СМИ, в столице Украины уже было слышно более 20 взрывов. Ткаченко предоставил первую информацию о последствиях российской атаки.

"В Подольском районе горят нежилые постройки. В Оболонском районе возле детского сада упали обломки БПЛА. Предварительно, без пострадавших. Службы на месте", - говорится в сообщении.

Еще на одном объекте в Оболонском районе зафиксировано возгорание на территории недостроенного здания.

Обновлено 2:20: Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко предупредил, что Россия наносит удары баллистическими ракетами по столице, и призвал граждан находиться в укрытиях.

Также сообщают о взрывах в Киеве.

Так, Терехов в 01:00 сообщил, что вражеский дрон попал в промзону Основянского района. Впоследствии был попадание и в другом районе города.

"Еще есть попадание в Слободском районе. Последствия уточняем", – сообщил он.

Впоследствии Терехов уточнил, что в результате обстрела Основянского района есть пострадавшие:

"В результате обстрела Основянского района есть пострадавшие – их количество и состояние уточняются. На месте попадания в районе пожар".

Глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Александр Ганжа сообщил, что в результате очередного удара россиян по Днепру частично разрушен двухэтажный дом, произошел пожар.

"Один человек получил ранения в результате вражеской атаки. Это 73-летняя женщина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю необходимую помощь", – написал он.

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в результате очередного удара пострадал объект промышленной инфраструктуры.

"Информация о пострадавших уточняется", – добавил он.

РФ пригрозила "системными ударами" по Киеву

Ранее УНИАН сообщал, что Министерство иностранных дел РФ анонсировало "системные удары" по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве. Иностранцам, в частности дипломатам, в МИД РФ посоветовали покинуть столицу Украины. Предстоящие атаки в Кремле объяснили ответом на удар по учебному корпусу и общежитию в оккупированном Старобельске Луганской области, в котором обвиняют Украину.

Также мы писали, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что некоторые страны несерьезно отнеслись к предупреждениям России о возможных ударах по "центрам принятия решений" в Киеве. Песков добавил, что российская сторона "довела информацию" до дипломатических представительств, а дальнейшие решения по безопасности каждая страна принимает самостоятельно.

