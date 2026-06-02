В Краснодарском крае РФ после атаки дронов пылает крупнейший НПЗ (фото)

Ильский НПЗ уже много раз горел после атаки дронов.

Краснодарский край в России атаковали дроны, загорелся один из крупнейших в регионе нефтеперерабатывающих заводов - Ильский НПЗ.

Как пишет Astra, в ночь на 2 июня жители Краснодарского края сообщали о большом количестве взрывов и пожаре. В сети публикуют кадры прилета, а также видео с огромным столбом дыма после атаки.

Региональный оперштаб подтвердил информацию о пожаре на Ильском НПЗ произошло возгорание из-за атаки БПЛА. Заявляется, что пострадавших нет.

Ильский нефтеперерабатывающий завод – одно из ведущих предприятий нефтепереработки в регионе. Общая проектная мощность первичных технологических установок – около 6,6 млн тонн нефти в год.

ВСУ уже больше 10 раз атаковали этот завод с начала войны, последняя атака была в феврале.

Удары по российским НПЗ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что за январь – май этого года наши воины смогли поразить 15 российских нефтеперерабатывающих заводов.

При этом он добавил, что почти 40% первичной переработки нефти в России по состоянию на май выведены из строя.

Также известно, что Россия запретила экспорт авиационного топлива до конца ноября, чтобы избежать дефицита на внутреннем рынке после того, как Украина активизировала атаки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) страны.

