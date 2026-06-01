Военная агрессия РФ против Армении: Буданов ответил, возможен ли украинский сценарий

Военная агрессия России против Армении выглядит реалистичной. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов журналистам на форуме "Архитектура безопасности" 2026.

Он не исключает повторения Россией в отношении Армении украинского сценария: "Подобные сигналы начались два года назад. На мой взгляд, это абсолютно реально. География позволяет – есть общая граница. Сравнивать мощь Армении и РФ нет смысла, и все это понимают".

По его словам, у России есть возможности для нападения на Армению:

"Главный вопрос – смогут ли они разделить общество для того, чтобы аргументированно что-то делать дальше. Это спорный вопрос. Не знаю. Надеюсь, что не смогут".

Он отметил, что реакция международного сообщества в таком случае должна быть не в "выражении обеспокоенности": "Это хорошая реакция. Но от этого ни холодно, ни жарко, как говорится. Кто на самом деле готов к этому, это огромный вопрос", – подчеркнул Буданов.

Отношения Армении и России – последние новости

Как сообщал УНИАН, Россия активизировала скрытую кампанию влияния в Армении накануне парламентских выборов, пытаясь не допустить переизбрания премьер-министра Никола Пашиняна и окончательного геополитического разворота страны на Запад.

По данным Reuters, в планы Москвы накануне выборов в Армении 7 июня входили кампании дезинформации в поддержку пророссийских кандидатов, а также схема по перевозке десятков тысяч российских армян для влияния на результаты голосования.

В издании напомнили, что Армения десятилетиями была одним из ближайших союзников РФ на постсоветском пространстве. Однако после прихода к власти в 2018 году Пашинян постепенно начал дистанцироваться от Кремля и укреплять контакты с Западом.

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко предостерег Армению от повторения "того, что произошло в Украине" из-за амбиций государства по вступлению в Европейский Союз. Он посоветовал народу Армении "быть очень осторожным" при выборе будущего пути развития, выбирая между ЕС и Евразийским экономическим союзом – организацией региональной экономической интеграции, в которую входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

