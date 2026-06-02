Город посреди океана: проект Freedom Ship пытаются реализовать спустя 30 лет

Проект гигантского плавучего города Freedom Ship, который находится в разработке уже более трех десятилетий, вновь привлек внимание инвесторов и специалистов. Его авторы планируют создать самое большое судно в мире, способное постоянно путешествовать по океанам и вмещать до 80 тысяч человек, пишет The Telegraph.

Согласно концепции, длина корабля составит около 1,6 километра, ширина – более 240 метров, а высота достигнет 30 палуб. На борту смогут проживать около 50 тысяч постоянных жителей, еще 10 тысяч человек составят туристы и посетители, а обслуживать комплекс будут примерно 20 тысяч членов экипажа.

Предполагается, что на Freedom Ship будут расположены жилые кварталы, отели, больница, школы, магазины, рестораны, спортивная арена на 15 тысяч мест, аквапарк, музеи, концертный зал и другие объекты городской инфраструктуры.

Корабль планируют оснастить ядерной энергетической установкой. Судно не заходило бы в порты из-за своих гигантских размеров, а оставалось бы в международных водах. Для доставки пассажиров на берег использовались бы паромы и другие суда.

Идея Freedom Ship была предложена еще в 1990-х годах американским инженером Норманом Никсоном. После нескольких неудачных попыток реализации проект вновь вернулся к активной фазе. Его разработчики заявляют, что в настоящее время работают над поиском финансирования и формированием команды для строительства.

По предварительным оценкам, стоимость проекта может превысить 12 млрд фунтов стерлингов. Если необходимые инвестиции будут привлечены, строительство могут начать в Индонезии.

Авторы концепции также заявляют, что Freedom Ship должен стать не только жилым пространством, но и экологическим проектом, который будет помогать очищать океаны и демонстрировать возможности использования современных технологий для создания автономных плавучих сообществ.

Что известно о проекте

"Freedom Ship" – это проект плавучего города, предложенный в конце 1990-х годов инженером Норманом Никсоном. Название проекта отражает видение его автора относительно мобильной океанской колонии, которая не подчиняется имущественным, муниципальным или федеральным законам ни одного из национальных государств.

В 1999 году компания "Freedom Ship International" первоначально оценила чистую стоимость строительства в 6 млрд долларов США. Однако к 2002 году оценка выросла до 11 млрд долларов США. В июле 2008 года объяснялась сложность получения надежной финансовой поддержки, а уже в ноябре 2013 года компания объявила, что проект, стоимость которого на тот момент оценивалась в 10 млрд долларов США, возобновляется, хотя строительство еще не началось.

По проекту длина Freedom Ship должна составить около 1,6 километра, а ширина – 250 метров. Это примерно в четыре раза больше, чем у самых длинных кораблей, которые когда-либо строились в мире.

