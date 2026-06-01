'Погружение в несуществующую реальность': политолог высказался о заявлениях о мире до зимы

Денисенко отметил, что у Трампа нет рычагов влияния на Путина и что он сейчас заинтересован в российской нефти.

Разговоры о том, что к ноябрю 2026 года наступит мир, потому что президенту США Дональду Трампу нужно что-то решить перед выборами в Конгресс и Сенат, – это погружение украинцев в несуществующую реальность. Об этом в Facebook написал политолог Вадим Денисенко.

Политолог отметил, что наиболее радикальная версия вообще предлагает конспирологическую теорию о том, что российский диктатор Владимир Путин договорится с Трампом, что тот прекратит войну на некоторое время, чтобы республиканцы победили.

Денисенко подчеркнул, что все эти разговоры имеют минимальное отношение к реальной жизни, поскольку, во-первых, у Трампа нет реалистичных рычагов влияния на Путина, которые заставили бы его закончить войну.

"Во-вторых, Путин не может вот так просто завершить войну. Это не поймет никто в России. Ни народ, ни элиты. Даже антивоенные. Такая остановка будет означать, что Путин невероятно слаб. А он не может себе этого позволить. Поэтому все эти истории о договоренностях с Трампом – мифические", – добавил политолог.

По его словам, победа демократов в обеих палатах Конгресса США может быть выгодна Путину, так как это усилит турбулентность в американской политике. При этом он подчеркнул, что не стоит слишком переоценивать украинский фактор в предвыборных раскладах.

Денисенко подчеркнул, что Трампу сейчас невыгодно давить на Путина, поскольку не решен вопрос с открытием Ормузского пролива, а российская нефть частично компенсирует нехватку нефти из Персидского залива.

"А теперь о самих переговорах. Путин может согласиться на заморозку только под очень весомым внешним давлением. И это давление, исходя из нынешних исходных условий, могут оказать либо Китай, либо совместно Китай и США. Поэтому, к сожалению, переговоры минимально зависят от выборов в Штатах", – отметил он.

Окно возможностей для завершения войны

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский вчера, 31 мая, написал в Telegram, что Россия продолжает терять инициативу на поле боя, а потому сейчас существует возможность для дипломатического урегулирования войны.

Он отметил, что в январе 2026 года сказал американским партнерам о том, что есть окно для переговоров, потому что каждый месяц россияне будут терять все больше своих войск. Президент подчеркнул, что сейчас враг не может за месяц оккупировать больше территории, чем украинские войска освобождают.

Зеленский считает, что нужно найти дипломатический путь – сесть и говорить – до начала следующей зимы. Но это зависит от внутреннего давления на Путина со стороны его общества, а также от санкционного давления США и Европы на Россию.

Результаты всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного КМИС в течение 20-27 апреля 2026 года, свидетельствуют, что подавляющее большинство опрошенных граждан Украины не ожидает в ближайшее время завершения полномасштабной войны, начатой Россией.

Лишь 17% украинцев ожидают, что война завершится летом 2026 года. Еще 14% ожидают завершения до конца года (осенью-зимой), то есть в целом 31% считают, что до конца 2026 года боевые действия завершатся.

В то же время, почти половина (48%) ожидают завершения в следующем, 2027-м году (причем из них 38% говорят о второй половине 2027-го года). Как и раньше, значительная доля (21%) не имеют определенного мнения по этому вопросу.

