Культовый самолет США вскоре совершит свой последний полет и завершит 40-летнюю историю

В США официально завершается целая авиационная эра. Корпус морской пехоты США проведет торжественную церемонию вывода из эксплуатации знаменитых самолетов AV-8B Harrier II, пишет Forbes.

Известно, что официальная "церемония заката" состоится в среду на полигоне авиабазы Черри-Пойнт, что в Северной Каролине. Мероприятие организуют 2-е авиакрыло морской пехоты и ударная эскадрилья морской пехоты 223 (CVW-223).

"Закат AV-8B Harrier II, знакового самолета, который поддерживает совместные и морские операции более 40 лет, также символизирует начало новой эпохи. Это прокладывает путь для полного перехода 2-го крыла морской группы на F-35B и C Lightning II", – говорится в сообщении Морской пехоты США на платформе X.

Как отмечается, американские военные готовились к этому событию несколько лет. По состоянию на этот год эскадрилья VMA-223 "Bulldogs" оставалась последним оператором легендарного Harrier II. Эти уникальные самолеты создавались для вертикального взлета и посадки. Они могли работать с очень коротких полос, что позволяло морпехам не зависеть от крупных авиабаз и интегрировать авиацию с пехотой практически в любых условиях.

Интересно, что в свое время ВМС США официально отказались от этой программы из-за ограниченной дальности полета. Однако для морской пехоты самолет стал незаменимым, продемонстрировав свою эффективность, в частности, во время войны в Персидском заливе в 1991 году. Всего для США было построено 280 таких машин.

После завершения службы в США AV-8B Harrier II еще несколько лет будет летать в Европе. Из-за отмены закупки новых F-35 ВМС Испании решили оставить свой флот Harrier на вооружении как минимум до 2030 года.

В настоящее время Корпус морской пехоты США активно переходит на новейшие истребители пятого поколения F-35 Lightning II. Помимо Harrier II, американцы планируют к 2030 году полностью вывести из эксплуатации и свой устаревший флот истребителей F/A-18 Hornet.

