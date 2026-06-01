'Мы – в точке перелома': Шмыгаль объяснил текущую стратегию российских ударов по энергетике

Россия пытается компенсировать отсутствие военных успехов стратегией изнурения украинского государства.

Россия рассматривает атаки на энергетическую инфраструктуру как часть масштабной стратегии истощенияУкраины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на форуме "Архитектура безопасности" сообщил первый вице-премьер-министр, министр энергетики Денис Шмыгаль.

"Мы находимся в точке концептуального перелома. То, что в 2022 году начиналось как классическая война, вооруженное противостояние превратилось в совершенно новый тип войны на истощение. В этой войне результат определяется не только на поле боя, а способностью государства сохранять функциональность под постоянным давлением", – сказал он.

По его словам, Россия первой в современной военной практике сделала системное уничтожение критической инфраструктуры элементом своей военной доктрины.

"Быстрая военная победа (России - ред.УНИАН) на поле боя невозможна, поэтому враг сформировал стратегию, по которой пытается заменить невозможность победы на поле боя общегосударственным истощением. Сделать цену содержания государственной системы настолько высокой, чтобы государство начало терять способность функционировать. Нужно рассматривать российские удары по украинской энергетике не как отдельные атаки, а как доктрину истощения", – заявил вице-премьер.

В то же время экс-глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что энергосистемы западных стран значительно более уязвимы к масштабным атакам, чем в Украине.

"Дизайн современных энергосистем западного мира настолько уязвим, что вряд ли они способны были бы выдержать ту интенсивность и тактику, которую выдержала украинская энергосистема", - сказал Кудрицкий.

Он отметил, что украинская энергосистема сохраняла значительный запас прочности благодаря исторически большому объему установленных мощностей. По его словам, ранее Украина потребляла около 300 млрд кВт·ч электроэнергии в год, тогда как сейчас этот показатель составляет менее 100 млрд кВт·ч.

По его мнению, одним из главных уроков для Европы является необходимость формирования стратегических запасов трансформаторного, генераторного и другого критически важного электрооборудования, а также уменьшение зависимости от поставок из Китая.

Кроме того, Кудрицкий обратил внимание на кадровую проблему в энергетической отрасли.

"Самая большая фундаментальная проблема – это отсутствие людей, способных обслуживать эти сети, энергетические объекты как в Европе, так и в Соединенных Штатах", – подчеркнул он.

По его словам, будущая модель энергосистемы должна опираться на широкую сеть небольших электростанций мощностью от 5 до 30 МВт, расположенных в разных местах. Речь идет о сочетании ветровой, солнечной и газовой генерации с системами накопления энергии.

"Враг подталкивает к быстрой трансформации нашей энергосистемы. Мы хотим иметь определенный микс новой генерации – ветровой, солнечной, газовой – и, соответственно, объединенной системы накопления энергии. Теперь мы знаем, что хотим иметь это не в одной какой-то локации, а в сотнях и тысячах различных локаций", – добавил Кудрицкий.

Ситуация в энергетике и удары РФ

В мае народный депутат, член энергетического комитета Верховной Рады Сергей Нагорняк и директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко оценили, что летом в Украине могут вернуться отключения света для населения продолжительностью от 1 до 8 часов в сутки.

По оценкам экспертов, это будет зависеть от ряда факторов: в частности, от температуры воздуха и интенсивности обстрелов энергетической инфраструктуры.

29 мая Россия атаковала дронами нефтегазовую инфраструктуру НАК "Нафтогаз Украины" в Харьковской и Сумской областях. В результате атак были зафиксированы разрушения.

