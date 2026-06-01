'Не 'Орешник'': Буданов назвал настоящую угрозу для Украины и оценил удары по РФ

Он рассказал, что Украина сейчас наносит интенсивные удары по России, что стало неожиданностью для россиян.

Не стоит уделять много внимания российским комплексам "Кедр" и "Орешник", так как это "демонстративные средства", а для Украины большей проблемой являются привычные средства поражения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов на форуме "Архитектура безопасности" 2026.

"У нас проблема более насущная – это уже привычные для нас "Искандеры", это комплексы С-400 для наземных ударов, это крылатые ракеты воздушного и морского базирования и, к сожалению, БПЛА", – сказал он.

При этом он добавил, что этого вооружения "абсолютно достаточно" у РФ.

"Может ли это сломить наш моральный дух? Это риторический вопрос. Поскольку за все эти годы не смогли, то, думаю, и не смогут", – подчеркнул Буданов.

Он признал, что это влияет на нас, но все же украинские удары по России – это "более интересная история".

Известно, что Украина наносила удары по России с конца 2022 года, но их интенсивность сейчас значительно возросла и для россиян это серьезная проблема.

"Они не были морально готовы к тому, что могут массированно залетать дроны, где-то ракеты. Для них это шок, полное непонимание и неготовность воспринимать это. Россияне верили, что такого никогда не может быть, потому что они очень сильные, мощные и все их боятся, а оказывается, что все иначе", – отметил Буданов.

По его словам, Украина не впервые обстреливает вражеские логистические коридоры, это стандартная операция, которая является достаточно эффективной. При этом он добавил, что враг перевозит топливо в основном бензовозами и лишь небольшая часть приходится на поставки по поездам.

"А вы понимаете – нет топлива, стоят машины, а это все логистика, прежде всего, потому что боевая техника используется не так часто, а вопросы логистики постоянно требуют топлива, в частности и работа генераторов, то есть это все то, что помогает российским оккупантам выполнять свои задачи. Поэтому это максимально эффективная работа, она нужна и правильна", – сказал Буданов.

Руководитель ОП подчеркнул, что россиян не остановят удары по топливным объектам, логистике, но это серьезно усложнит им жизнь.

"Орешник": дорого, но криво

Как сообщал УНИАН, издание WELT отмечало, что российская гиперзвуковая ракета "Орешник", которую Кремль представляет как "неперехватываемое" оружие, имеет критический недостаток – низкую точность ударов. Несмотря на скорость более 10 Махов и сложность для систем ПВО, ее боевая эффективность в реальных атаках остается ограниченной.

Во время последнего запуска ракета стартовала с полигона Капустин Яр в России и упала в районе Белой Церкви в Киевской области. Украинские власти сообщили о пожарах в гаражном кооперативе, однако жертв не было.

Получается, что российские военные использовали ракету стоимостью в десятки миллионов долларов, а получили результат – поражение второстепенных объектов.

