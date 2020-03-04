УЗ объявила о "голландских аукционах" по распределению 2 тысяч грузовых вагонов

Решение о проведении таких аукционов было принято правлением "Укрзализныци", чтобы оперативно реагировать на колебания рынка и спроса.

Акционерная компания "Укрзализныця" объявила 196 "голландских аукционов" по распределению 2020 грузовых вагонов.

Читайте также"Укрзализныця" установила рекорд по перевозке зерновых

Как сообщили в пресс-службе компании, среди них групповые и маршрутные отправки хоппер-зерновозов в количестве 1200 вагонов, 800 - полувагонов и 20 крытых вагонов.

В частности, "Укрзализныця" объявила 120 лотов на групповые отправки 1200 хоппер-зерновозов (5-20 вагонов в лоте), 18 лотов на маршрутные отправки хоппер-зерновозов (54 вагона в лоте), 56 лотов на групповые отправки 800 полувагонов (5-20 вагонов в лоте), 12 лотов на маршрутные отправки полувагонов (50 полувагонов в лоте), а также 20 лотов на отправки 20 крытых вагонов (один вагон в лоте).

Стартовая цена использования хоппер-зерновоза на аукционе составляет 1136 гривень, полувагона - 902 гривни, крытого вагона - 1172 гривни.

В пресс-службе "Укрзализныци" отметили, что цена за использование вагонов во время "голландского аукциона" на первом этапе снижается, а на втором этапе может как увеличиться, так и остаться на уровне первого этапа.

"Решение о проведении таких аукционов было принято правлением "Укрзализныци", чтобы оперативно реагировать на колебания рынка и спроса", - добавили в компании.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" начала объявлять "голландские аукционы" с 26 февраля 2020 года.

Распределять зерновозы и полувагоны по принципу "голландского аукциона" компания планирует на постоянной основе.

По словам директора по развитию бизнеса "Укрзализныци" Андрея Рязанцева, эти аукционы предоставят рынку большую оперативность в обеспечении собственных перевозок подвижным составом "Укрзализныци", а также обеспечат максимально гибкое ценообразование.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.