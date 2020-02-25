УЗ проведет первый "голландский аукцион" по распределению вагонов

Распределять зерновозы и полувагоны по принципу "голландского аукциона" компания планирует на постоянной основе.

Акционерная компания "Укрзализныця" проведет первый "голландский аукцион", с постепенным снижением первоначальной цены, по распределению полувагонов и зерновозов через систему "Prozorro.Продажи".

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Как сообщила пресс-служба компании со ссылкой на директора по развитию бизнеса "Укрзализныци" Андрея Рязанцева, аукцион состоится 25 февраля.

"На аукцион будут выставлены полувагоны и зерновозы. В частности, будут выставлены 6 маршрутов и 400 зерновозов отдельно, 3 маршрута полувагонов и 200 полувагонов", - цитирует пресс-служба Рязанцева.

По его словам, такие аукционы выгодно отличаются от предыдущих тем, что с момента объявления аукциона до полного подведения его итогов проходит один день.

"Рынку это даст большую оперативность в обеспечении собственных перевозок подвижным составом "Укрзализныци", а также обеспечит максимально гибкое ценообразование. При этом мы не ограничиваем круг участников, и каждый, кто подписал договор с "Укрзализныцей", имеет возможность принять участие и воспользоваться новой услугой", - цитирует пресс-служба Рязанцева.

Как сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, функционирование нового инструмента распределения железнодорожного парка "Укрзализныци" - "голландского аукциона" обсудили на заседании межведомственного штаба по оперативному решению вопросов логистики в сельском хозяйстве под председательством заместителя министра Тараса Высоцкого.

В ходе заседания представители "Укрзализныци" отметили, что "голландские аукционы" могут удешевить логистику аграрной продукции, поскольку работают в обе стороны - на уменьшение и увеличение цены, в зависимости от спроса.

"Голландский аукцион может стать дополнительным инструментом по планированию маршрутов и обеспечить равные правила игры для всех участников рынка", - цитирует пресс-служба заместителя министра Тараса Высоцкого.

Согласно сообщению, после распределения основных позиций маршрутов, графиковых маршрутов и повагонных отправок, избыток свободного вагонного парка будет реализовываться по принципу "голландского аукциона".

Также отмечается, что функционирование таких аукционов предполагается на постоянной основе.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.