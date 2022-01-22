Вероятно, речь идет о старых данных, слитых и укомплектованных из разных источников до 2019 года, рассказали в министерстве.

В Минцифры предупредили об афере с якобы выставленными на продажу данными украинцев, зарегистрированных в "Дии".

Об этом говорится в сообщении в Telegram "Дии".

Как отмечает Гильдия IT-специалистов в Facebook, в пятницу, 21 января, новый пользователь с тематических форумов FreeCivilian выставил объявление о продаже якобы данных миллионов пользователей из Украины. Хакер предлагал купить папку с файлами за 15 тысяч долларов.

"Они также содержат закрытую информацию государственного предприятия "Дия", подчиняющегося Минцифры", – пишут в Гильдии.

Продавец выложил несколько папок с данными онлайн, чтобы потенциальные покупатели могли проверить правдивость объявления. Пользователи в комментариях утверждали, что некоторые адреса им удалось подтвердить.

В Минцифры объявление о продаже "слитых" данных украинцев в результате кибератаки назвали провокацией и продолжением гибридной войны.

Читайте такжеХакеры взломали серверы Красного Креста: под угрозой данные полумиллиона человек"Такие объявления нацелены не только запугать общество, а еще и дестабилизировать ситуацию в Украине, остановив работу государственного сектора", – информируют эксперты.

По данным Минцифры, с момента масштабной кибератаки на сайты госорганов 13-14 января в интернете постоянно появляются объявления о продаже данных, якобы полученных во время этой кибератаки.

"Напомним, что пользователями мобильного приложения "Дия" являются 13,5 млн украинцев. Он не хранит персональных данных, а лишь отражает то, что хранится о них в соответствующих государственных реестрах. Посетителями портала "Дия" являются более 13 млн украинцев, а не 2 млн, как отмечается в объявлениях", – говорят в Минцифры.

Украинцев призвали не паниковать: "Все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах. А объявления о возможности купить данные, полученные после взлома 14 января, является аферой: мошенники продают старые данные, скомплектованные из многих источников, которые были слиты до 2019 года".

Кибератака на правительственные веб-ресурсы в Украине: что известно

В ночь с 13 на 14 января была осуществлена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и другие. На главных страницах этих сайтов было размещено сообщение провокационного характера. Работа большей части пострадавших государственных ресурсов уже возобновлена.

В общей сложности хакеры атаковали около 70 сайтов.

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что данные украинцев в безопасности после хакерской атаки.

27 июня 2017 года была осуществлена кибератака на государственные учреждения, объекты финансового, энергетического, транспортного секторов, а также частные предприятия с помощью вируса Petya.A, блокировавшего работу компьютерных систем. Вирус-блокировщик шифровал данные на компьютере и потребовал деньги.

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