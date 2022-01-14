Решается вопрос об открытии уголовного производства.

В ночь на 14 января хакеры взломали ряд сайтов госструктур Украины. Решается вопрос об открытии дела.

Об этом сообщили в Киберполиции Украины.

Киберполиция, СБУ и Госспецсвязи собирают цифровые доказательства и устанавливают причастных к совершению кибератак.

"Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Хакерская атака на госсайты - что известно

Неизвестные хакеры взломали ряд правительственных сайтов Украины. Под удар попали порталы Кабмина, МИД Украины, ГСЧС Украины, МОН Украины, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, а также не работал сайт "Дия". На некоторых ресурсах появилось сообщение с угрозами, а некоторые просто не загружались

В Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины заявили, что в результате атаки на сайты утечки персональных данных не произошло.

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