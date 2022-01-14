На данный момент сайт украинского министерства недоступен.

Официальный сайт Министерства образования и науки Украины взломали неизвестные. На портале появились угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках

Об этом сообщает ТСН.

На сайте на черном фоне опубликовали перечеркнутые иконки с гербом, флагом и картой Украины, а также профилем свиньи.

Картинки сопровождались угрожающими сообщениями на украинском, русском и польском языках. Суть угроз заключалась в том, что личные данные украинцев якобы были слиты.

"Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН-УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли", - говорится в сообщении.

На данный момент сайт министерства образования и науки Украины недоступен.

Как ранее сообщал УНИАН, специалисты ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ в декабре 2021 года прекратили и нейтрализовали 59 кибератак на информационные системы органов государственной власти.

Напомним, топ-10 самых распространенных среди украинцев паролей можно взломать меньше, чем за секунду. Первую позицию в рейтинге занимает пароль "qwerty", который в Украине использовали более 376 тысяч раз.

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