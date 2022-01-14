Работа ряда других правительственных сайтов остановлена для недопущения распространения атаки.

Вследствие хакерской атаки на правительственные сайты утечки персональных данных не произошло.

Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Контент правительственных сайтов во время атак изменен не был, и утечки персональных данных не произошло.

С целью недопущения распространения атаки и локализации технической проблемы приостановлена работа ряда правительственных сайтов, работа которых не была нарушена.

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Сейчас Госспецсвязь совместно со Службой безопасности Украины и киберполицией собирает цифровые доказательства и занимается расследованием инцидента.

"Большая часть пострадавших государственных ресурсов уже восстановлена, остальные будут доступны в ближайшее время", - отметили в ведомстве.

Также сообщается, что мобильное приложение "Дия" работает в штатном режиме.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 января совершили хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, в частности МИД, МОН и другие. На главной странице этих сайтов было размещено сообщение провокационного характера.

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