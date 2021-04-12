Эксперты сошлись на мнении, что борьба с пиратством невозможна за счет постоянного повышения сборов с легальных импортеров.

7 апреля состоялся онлайн круглый стол на тему “обсуждение состояния и перспектив государственного регулирования сбора за частное копирование и репрографию”. Дискуссия между легальными производителями-импортерами и правообладателями шла вокруг оценки законопроекта № 4537 как инструмента совершенствования и повышения прозрачности эффективного управления имущественными правами правообладателей в сфере авторского права.

Один из авторов законопроекта, нардеп Роксолана Пидласа (фракция Слуга народа) назвала основную новацию законодательной инициативы: законопроект не отменяет сбор за частное копирование, осовременивает перечень техники под сбор, учитывая существующую функцию блокировки записи и оставляя в перечне носители информации, устанавливает прозрачный механизм распределения собранного дохода организациями коллективного управления между правообладателями.

По мнению Роксоланы Пидласой, это и есть защита прав авторов через внедрение он-лайн системы администрирования и отчетности, которая учитывает распределение сборов с импортеров техники за частное копирование.

Представительница Европейской Бизнес Ассоциации Виктория Куликова подчеркнула, что существует много манипуляций вокруг законопроекта.

"Комитет по ВРУ по европейской интеграции отклонил ЗП 4537, опираясь на то, что его принятие противоречит нашим евроинтеграционным обязательствам. В то же время, в странах членах Европейского Союза нет единого подхода относительно перечня видов оборудования или носителей, с которого должен уплачиваться вычет за гипотетическую возможность осуществления копирования того или иного произведения. Поэтому, в ЕС каждое государство регулирует данный вопрос самостоятельно", - заявила Куликова.

Зато, Руслана Лыжичко (ОКУ “Авторы и издатели”) и Калениченко (ОКУ Украинский музыкальный альянс) выступили категорически против реформы и подчеркнули, что также против реформы выступил Международный альянс интеллектуальной собственности (IIPA), который разрабатывает главный вывод для Списка 301.

На эти упреки ответила Екатерина Олейник.

"Это пример манипуляций по законопроекту № 4537, которые необходимо развенчать. Так, в январе вышел отчет за 2020 год американской ОКУ - Международного альянса интеллектуальной собственности (IIPA), где утверждается, что данный ЗП отменяет сбор. Это не соответствует действительности: законопроект говорит о модернизации подходов к сбору и установке тех объектов, которые соответствуют цели сбора, обеспечивает условия, чтобы все авторы имели доступ к системе отчетности”.

“Государство не может обеспечить прозрачную аккредитацию ОКУ и распределения средств, поэтому мы готовы поддержать ЗП 4537 при условии, если не будет отменен сбор за репрографию и не будет ограничений по чистым носителях” - сказал Валерий Харчишин, автор-исполнитель и руководитель “Украинского агентства по авторским и смежным правам”.

“Мы услышали сегодня два мнения от авторов-правообладателей - госпожи Русланы Лыжичко и господина Харчишина, и увидели, что среди авторов также есть дискуссии по этому вопросу, ведь не всем им распределяется вознаграждение. Также, что со стороны части авторов нет доверия к имеющемуся механизму ее распределения. В ЕС в разных странах по-разному определяется механизм взимания сборов. Следовательно, логично, для защиты прав правообладателей и распределения надлежащего вознаграждения всем, а не избранным, нужно на уровне закона определить более четкие критерии к перечню оборудования и четкие рамки для тарифообразования”, - резюмировала Татьяна Острикова, эксперт по экономическим вопросам, народный депутат Украины VIII созыва.

Ее поддержал эксперт по авторскому праву Дмитрий Гузий: “Есть возможность сделать это именно через фиксацию в законе. И здесь законопроект №4537 очевидно имеет потенциал после первого чтения стать площадкой для наработки модели прозрачных тарифов”

Участники круглого стола высказывали мнение, что борьба с пиратством невозможна за счет другой индустрии, а именно постоянного повышения сборов с легальных импортеров, где тень на рынке достигает от 30 до 60%.

"Мы вынуждены исключительно в судебном порядке доказывать неправомерность требований ОКУ о взыскании сбора с оборудования, которое не имеет функций копирования и воспроизведения. Законодательные критерии годности к копированию оборудование не отвечают потребительским характеристикам современного оборудования, зато законопроект 4537 решает эту проблему, а следовательно, способствует достойном судопроизводству и справедливости”, - отметил руководитель юридического департамента Samsung Украина Евгений Школа.

Он привел к примеру судебное дело, которое Хозяйственный суд г. Киева рассматривал с 2015 по 2020 г., когда компания Samsung Украина защищала неправомерность сборов с 159 моделей телевизоров, 93% из которых не имели функций копирования вообще, а относительно других записи защищались DRM таким образом, что их невозможно воспроизвести ни на другом телевизоре, ни на компьютере.

Законопроект предусматривает прозрачный механизм распределения собранных ОКУ средств, чтобы каждый правообладатель видел по какому принципу и сколько ему начислено денег. Председатель ОКУ «Украинский музыкальный альянс» Павел Калиниченко видит в этом сложности: «Мы всячески поддерживаем стандарты прозрачности, но если мы обнародуем такие данные, это покажет процент отчисления правообладателю, это означает, что любой может посчитать, сколько денег получил автор, а это противоречит законодательству о защите персональных данных».

Олег Киселев, представитель компании Sony Ukraine, которая является производителем техники и правообладателем, как производитель контента, не видит открытых данных ничего плохого «Все госслужащие должны размещать информацию о своих состояний. А компании размещают финансовую отчетность, и эта информация сейчас открыта в Украине и мире. Поэтому непонятно, почему ОКУ хочет быть исключением.”

Не пришлось услышать и ответа от Павла Калениченко на вопрос от Дмитрия Гузия, относительно имеющегося на официальном сайте УМА текста "правил распределения" полученных от импортеров отчислений, который основывается на положениях уже недействительной предыдущей редакции законодательства, то есть фактически на уже отсутствующие нормы, и не соответствует требованиям закона 2415.

"Нужно искать логичное и современное в цифровом измерении решения этой проблемы. В частности, мы настаиваем на необходимости установления четкого перечня техники, с которой уплачивается сбор. Для того, чтобы наладить четкий и прозрачный механизм работы, нужно перестать тянуться только за своими узкокорпоративными интересами. Мы, бизнес, заинтересованы в прозрачности отчислений и готовы платить экономически обоснованные сборы, тем самым прямо и косвенно поддерживая правообладателей”, - резюмировал генеральный директор MTI Борис Белянский.

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Автор: Григорий Бондарь