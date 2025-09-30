Украинскому бизнесу в очередной раз придется адаптироваться.

Почти половина юношей в возрасте до 22 лет не планирует покидать страну, несмотря на разрешение на выезд за границу для этой возрастной группы. Об этом говорится в исследовании OLX Работа, которое есть в распоряжении УНИАН.

Отмечается, что 45% молодых людей не планируют покидать пределы страны. Ключевые причины - желание помочь стране (39%), строить карьеру дома (40%) и оставаться с семьей (48%). Около 34% не уверены, что за рубежом будет лучше, а 15% не имеют финансовых или юридических возможностей для выезда.

В то же время, почти четверть юношей планируют выезд. Главные причины - безопасность и избежание мобилизации (53% и 38% соответственно). Также 43% назвали мотивацией карьерные амбиции за рубежом, а 29% хотят учиться за пределами Украины. Треть юношей заявили, что хотят просто путешествовать.

Влияние на бизнес

Согласно опросу, 41% работодателей уже почувствовали заметное влияние, а еще 15% заметили частичные изменения. Самые распространенные проблемы:

рост количества увольнений среди молодых сотрудников (59%);

сложности с поиском кандидатов до 22 лет (55%);

уменьшение откликов на вакансии (44%);

рост зарплатных ожиданий среди молодежи (14%).

При этом, в большинстве опрошенных бизнесов работники такого возраста вообще отсутствуют (46%). А среди 22% представителей бизнеса доля мужчин до 22 лет на работе составляет менее 10%.

Какие отрасли страдают

Больше всего рискуют ощутить дефицит кадров отрасли ритейла, гостиницы, рестораны, кафе, логистика, производство и компании, предлагающие сезонные работы. Именно молодежь преимущественно закрывает позиции продавцов, курьеров, официантов, баристов, операторов линий, разнорабочих и тому подобное.

Однако эксперты отметили, что почти половина юношей не планируют покидать Украину, а потому влияние на ВВП и глубина дефицита кадров будет зависеть от масштабов и продолжительности отъезда, уровня интеграции за рубежом и условий для возвращения.

Украинскому бизнесу не впервые придется адаптироваться, поэтому неизбежно усиление автоматизации процессов, инвестиций в повышение производительности труда, увеличение зарплат и внедрение дополнительных мотиваций.

"Отток молодежи, если он будет значительный, перекроют путем привлечения других групп населения. В то же время юноши, которые получили возможность учиться или работать за рубежом, в будущем могут вернуться в украинскую экономику с новыми идеями, знаниями и контактами", - говорится в исследовании.

Выезд ребят 18-22 лет за границу - главные новости

В августе 2025 года украинское правительство отменило ограничения на выезд за границу для парней в возрасте от 18 до 22 лет. Такое решение вызвало волну негативных реакций у представителей бизнеса, которые сообщали, что ребята увольняются с работы и отправляются в Европу, чтобы остаться там.

Однако представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что разрешение для мужчин в возрасте до 22 лет выезжать из страны никоим образом не повлияло на пассажиропоток на госгранице.

Президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак рассказал, что еще до разрешения молодым ребятам до 22 лет выезжать за пределы страны бизнес испытывал нехватку молодых кадров, даже без скачка официальных пересечений границы.

