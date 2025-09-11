Ряд причин создает "эффект оттока" на рынке труда даже без скачка официальных пересечений границы.

После решения Кабинета министров, позволившего молодым ребятам в возрасте от 18 до 22 лет беспрепятственно выезжать за пределы страны, на рынке труда сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, бизнес заявляет, что ребята массово увольняются и "убегают" из страны, а с другой стороны, Госпогранслужба не фиксирует всплеска выезда мужчин этой возрастной категории.

Президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак в комментарии УНИАН объяснил, что происходит на украинском рынке труда и рассказал о возможных последствиях для отечественной экономики.

По его словам, в последние годы работодатели остро испытывают дефицит кадров и сталкиваются с рядом проблем из-за массовой миграции и мобилизации. Растут расходы на рекрутинг, дольше длится обучение новичков, меняются графики и повышаются зарплатные ожидания кандидатов на стартовых позициях.

Чумак отмечает, что в этом контексте с наибольшими сложностями сталкиваются рабочие специальности, сферы логистики, строительства и здравоохранения.

Он указал, что Государственный центр занятости также фиксирует нехватку квалифицированных рабочих, а Федерация работодателей называет среди самых дефицитных позиций для трудоустройства водоснабжение, энергетику и медицину.

В этих условиях потенциальный отток ребят в возрасте 18-22 лет может стать очень болезненным для работодателей, что заставляет их "бить тревогу".

Почему ощущение бизнеса не совпадает с цифрами пограничников

По словам Чумака, на практике бизнес действительно ощущает нехватку молодых кадров, даже без скачка официальных пересечений границы.

Причин на это несколько:

часть молодежи переходит в самозанятость, фриланс или работу в "тени";

происходит внутренняя миграция в пределах Украины;

многие учатся за границей без немедленного трудоустройства;

действуют различные категории отсрочек и исключений;

существуют единичные неофициальные маршруты выезда, которые не попадают в легальную статистику.

"Все это создает "эффект оттока" на локальных рынках труда даже без скачка официальных пересечений границы", - говорит президент Ассоциации частных работодателей.

Он также пояснил, что это явление сильнее всего ощущается в прифронтовых регионах из-за стремления родителей обезопасить своих детей. И если решение Кабмина действительно приведет к еще более массовому выезду молодежи, Украина рискует потерять часть своего трудового и инновационного потенциала, отмечает специалист.

"Глядя в более длинную перспективу, системный выезд молодежи до 22 лет будет усиливать дефицит кадров, снижать производительность и инновационный потенциал и ухудшать демографический профиль рабочей силы", - добавляет Чумак.

Он отмечает, что невозвращение значительной части украинцев уже грозит потерей части ВВП ежегодно, а Всемирный банк прямо указывает на серьезный дефицит рабочей силы как вызов восстановлению Украины.

Как удержать молодежь

По мнению эксперта, нужны целевые решения, которые бы стимулировали молодых людей 18-22 лет оставаться в стране и начинать карьеру здесь.

Среди возможных решений Чумак приводит:

предоставление ваучеров на профессиональную переквалификацию;

развитие дуального образования под запрос работодателей;

оплачиваемые государством стажировки "первое рабочее место";

налоговые или регуляторные стимулы для работодателей, нанимающих молодежь;

адресная поддержка предоставления жилья, транспорта, безопасности в прифронтовых регионах или в регионах релокации для трудоустройства.

"Программы карьерного сопровождения и возвращения молодежи (re-entry) в сотрудничестве с университетами и общинами, а также партнерства бизнеса с университетами и ПТУ для быстрого отбора и обучения - чтобы молодежь видела здесь возможности и оставалась работать в Украине", - заключает эксперт.

Выезд мужчин 18-22 лет за границу

В конце августа Кабмин внес изменения в правила пересечения границы для мужчин. Так, ребятам в возрасте от 18 до 22 лет стало разрешено беспрепятственно выезжать за границу. Это нововведение касается и тех граждан, которые по разным причинам оказались за границей.

Позже сообщалось, что после открытия границы мужчинам 18-22 лет бизнес начал терять персонал этой возрастной группы. Ребята увольняются с работы и планируют отправляться в Европу, чтобы в дальнейшем остаться там.

В то же время представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что разрешение для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет выезжать из страны никоим образом не повлияло на пассажиропоток на государственной границе.

