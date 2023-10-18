Компании нужно было дать возможность ее дочерним структурам за рубежом действовать независимо, ведь вертикально интегрированная структура была нарушена.

Компания Метинвест столкнулась с серьезными вызовами в начале полномасштабного вторжения: потеряла контроль над "Азовсталью" и ММК им. Ильича в Мариуполе, и вынуждена была кардинально пересмотреть подходы, чтобы обеспечить выживание компании и ее дальнейшее развитие. О шагах, которые помогли компании, рассказал СЕО группы Юрий Рыженков в интервью Управляющему партнеру PwC в Украине Аго Вилу.

"Прежде всего нам нужно было дать возможность нашим дочерним структурам за рубежом действовать независимо, ведь вертикально интегрированная структура была нарушена. Нашей целью было обеспечить возможность для одной части компании беспрепятственно функционировать, пока другая вынуждена бороться с последствиями войны. Следующий шаг по порядку, но не по значению, – это эвакуация гражданского населения из регионов, наиболее пострадавших от боевых действий. Мы старались перевезти как можно больше людей и обеспечить их всем нужным, в частности временным убежищем и предметами первой необходимости", - рассказал Рыженков.

Третьей инициативой, по его словам, стала поддержка Сил обороны Украины в сдерживании российского наступления: для этого компания привлекла тяжелую технику для строительства оборонительных сооружений, а также обеспечивала украинских бойцов бронированной сталью, пуленепробиваемыми жилетами и другими критически необходимыми вещами.

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"Затем мы начали пересматривать логистику, нарушенную из-за блокировки черноморских портов. Нам нужно было переместить все к западной границе и тесно сотрудничать не только с "Укрзализныцей", но и с польскими, румынскими и венгерскими перевозчиками, которые оказались не совсем подготовленными к такому росту объемов грузоперевозок", - подчеркнул Рыженков.

Что же касается внутреннего управления, то, по его словам, компания сделала основным принципом делегирования полномочий: руководство делегировало как можно больше полномочий тем людям, которые находились непосредственно на местах. Этот подход обеспечил быстрое принятие решений и повысил уровень ответственности.

Напомним, Метинвест Ахметова за первое полугодие 2023 года перечислил в бюджеты всех уровней в Украине более 6,3 млрд грн налогов и сборов. По сравнению с первым кварталом года, сумма выплат выросла почти на 51%.

Также за 600 дней войны компания направила на помощь Украине уже 4,2 миллиарда гривень. Она остается одним из крупнейших частных доноров ВСУ: изготавливает для воинов бронежилеты, мобильные укрытия, бронированные щиты для авто и ловцы "Ланцетов" из собственной стали, а также закупила и поставила на фронт почти 2 тысячи дронов разных видов – от FPV до "Валькирий".