Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины (АсМАП) в четверг, 20 января, организует мирную акцию протеста возле посольства Польши в Киеве. Перевозчики выступают против уменьшения квоты разрешений на международные перевозки, сообщила Facebook-страница АсМАП Украины.

"Начиная с 2019 года, Польское правительство постепенно уменьшает квоту разрешений на международные перевозки для украинских перевозчиков, создавая искусственные препятствия для доставки украинских товаров в страны ЕС", – отмечается в сообщении.

Так, в прошлом году Польшей впервые не было предоставлено Украине ни одного дополнительного разрешения, хотя Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом предусмотрена квота в 200 тысяч таких разрешений. Таким образом, в октябре 2021 года Украиной были исчерпаны все разрешения, предоставленные польской стороной, а тысячи украинских перевозчиков, совершавших рейсы в 12 стран ЕС, остановили свою работу.

"Мы требуем возвращения украинским перевозчикам квоты в 200 тысяч разрешений, предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС. И обращаемся к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой включить вопросы квоты разрешений на международные перевозки во время встречи с президентом Республики Польша Анджеем Дудой", – заявили в Ассоциации.

Мирная акция протеста пройдет 20 января в 11.00 перед зданием посольства Республики Польша в Киеве, улица Ярославов Вал, 12.