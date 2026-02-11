Glovo массово списывает с клиентов незапланированные чаевые от тысячи гривен, – пользователи Threads

Некоторым поддержка не может вернуть деньги обратно.

Служба доставки Glovo начала автоматически снимать с клиентов четырехзначные суммы "на чай" курьерам. Суммы варьируются от нескольких тысяч до десяти и более тысяч гривен. О таких случаях сообщают пользователи соцсети Threads.

Кто-то оставил чаевые за доставку 100 гривен, а с его карты списали 10 тыс. гривен. Другой пользователь при заказе на 750 гривен "заплатил", сам того не подозревая, 3 тыс. гривен чаевых.

Одна из авторов жалуется, что с ее карты списали 5 тыс. гривен, но служба поддержки смогла вернуть только тысячу. Остальное было перечислено на бонусный счет службы доставки.

Видео дня

"Когда я оплачивала, там была нормальная сумма 1к+. Сумма 6к была снята через час после получения мной заказа!" – отмечает та же пользовательница с ником bagatogranna_.

Что говорят в Glovo

УНИАН оперативно связался с компанией Glovo, чтобы прояснить ситуацию.

"В работе платформы Glovo был зафиксирован технический сбой, из-за которого у части пользователей в разных странах присутствия сервиса была некорректно списана сумма чаевых для курьеров.

Мы искренне приносим извинения за эту ситуацию и понимаем возмущение пользователей. В настоящее время технические специалисты Glovo уже полностью устранили эту ошибку. Все излишне списанные средства будут возвращены пользователям в полном объеме.

Glovo отвечает за корректность расчетов на нашей платформе. Мы обязательно сообщим о полном решении ситуации и завершении процесса возврата средств", – сообщили в пресс-службе Glovo в ответ на запрос УНИАН.

