В Польше приняли решение по финансированию Starlink в Украине: судьба тысяч терминалов решена

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который предусматривает продление финансирования абонплаты для терминалов Starlink в Украине. Это решение обеспечит непрерывную связь для прифронтовых общин и критической инфраструктуры.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Отмечается, что сейчас в Украине работает более 50 тысяч терминалов Starlink. Из них более 29 тысяч передали польские партнеры.

В Минцифры отметили, что благодаря терминалам Starlink больницы, школы, критическая инфраструктура и жители прифронтовых общин остаются на связи во время постоянных атак.

"Спасибо министру цифровизации Польши Кшиштофу Гавковскому и всему правительству Польши за солидарность и устойчивую поддержку Украины", - добавил Федоров.

Финансирование Starlink в Украине - последние новости

В конце августа стало известно, что Варшава больше не сможет платить за Starlink для Украины. По словам министра цифровизации Польши Кшиштофа Гавковского, причиной стало вето президента Кароля Навроцкого на закон о помощи украинцам, проживающим в Польше.

Позже руководитель канцелярии польского лидера Збигнев Богуцкий заявил, что вето Навроцкого на закон о помощи украинцам не прекратит финансирование Starlink для Украины.

