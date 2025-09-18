В некоторых моментах Украина не может заменить потребность в спутниковой связи, говорит "Флеш".

Украина искала альтернативы для Starlink не только в спутниковой связи, но и в наземных решениях.

Об этом в эфире "Radio NV" рассказал эксперт по системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов. "Это дублирование каналов WiFi-мостами, элементами оптоволокна и тому подобное. И мы это делаем. И этот сбой, который был - всем, кто забыл, напомнил, что это надо сделать. Поэтому это отключение Starlink не вызывает такой паники", - сказал "Флеш".

В то же время, добавил эксперт, в некоторых моментах заменить спутниковую связь просто невозможно. В частности, это касается работы операторов БпЛА на фронте.

"Они постоянно перемещаются и не будут за собой тянуть какие-то роутеры к линии фронта. Это наши точки, которые в лесах находятся, наблюдательные пункты, это точки РЭБ, РЭР. Где радиосигнала в ближайшей зоне нет. И зацепиться за него невозможно. Там должен быть спутниковый интернет. И с момента прошлого сбоя у нас ничего радикально не изменилось", - добавил "Флеш".

Эксперт отметил, что Украина имеет OneWeb, который является европейским аналогом Starlink.

"Они нам обещали передать 40 тыс. терминалов, но ничего не передали. Какие-то точечные альтернативы у нас есть. Мы их находим. Но глобально ситуация не изменилась. Ведь все понимают, что запустить собственный Starlink мы не способны сейчас", - пояснил "Флеш".

Как сообщал УНИАН, 15 сентября по всей линии фронта зафиксировали сбой в работе Starlink. Впоследствии стало известно, что перебои в работе спутниковой связи от Starlink происходят по всему миру.

Уже через несколько часов работа Starlink была восстановлена. Журналисты The Guardian отмечают, что Украина в значительной степени зависит от терминалов Starlink для боевой связи и операций с беспилотниками. Сейчас в Украине работает более 50 тыс. таких терминалов.

