Санкции против РФ: Словакия определилась после возобновления поставок нефти 'Дружбой'

Возобновление поставок нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба" было условием Братиславы для одобрения нового пакета санкций.

Руководство Словакии поручило представителю страны в Евросоюзе не блокировать письменное утверждение 20-го пакета санкций против России, если в работе нефтепровода "Дружба" не будет сбоев. Об этом сообщил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар в Facebook.

Отмечается, что возобновление поставок нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба" через Украину было главным требованием Братиславы в вопросе одобрения нового санкционного пакета против Российской Федерации.

"Подтверждено, что нефть поступает через "Дружбу" в Словакию", – отметил Бланар.

По его словам, Братислава не будет блокировать одобрение санкций в случае стабильного функционирования трубопровода.

"Я дал указание нашему постоянному представителю Словакии при Европейском Союзе в Брюсселе, если нефть будет по-прежнему поступать без перерывов и в согласованном объеме, не блокировать письменную процедуру принятия 20-го пакета санкций на уровне ЕС", – добавил министр.

В Словакии сообщали о намерении блокировать новый пакет санкций против России до тех пор, пока Братислава не получит гарантий возобновления работы нефтепровода "Дружба".

22 апреля агентство Reuters писало, что Евросоюз готовится принять очередной пакет санкций против РФ из-за войны в Украине. Однако полный запрет на экспорт российской нефти пока не войдет в пакет. Решение о его введении было отложено до согласования со странами G7.

