Против введения "потолка цен" на российскую нефть выступают Греция, Кипр и Мальта.

Европейский Союз начал работу над 19-м пакетом санкций против России, в который, кроме кораблей российского теневого флота, должна войти портовая инфраструктура. Об этом сообщил советник-уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк на встрече с журналистами.

"Кроме vessels (кораблей "теневого флота", – УНИАН), речь идет о портах, которые сотрудничают с теневым флотом, капитанах таких кораблей, а также брокерах", – пояснил он.

Власюк отметил, что в предыдущий, 18-й пакет санкций предлагалось включить только двух капитанов кораблей "теневого флота".

Видео дня

Уполномоченный также рассказал, почему Евросоюз все еще не согласовал принятие 18-го пакета санкций, которым, среди прочего, предлагается снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. По его словам, против усиления ценовых ограничений на "черное золото" выступили Греция, Кипр и Мальта.

Владислав Власюк пояснил, что при нынешнем "потолке цен" они могут перевозить российскую нефть без ограничений. В то же время, по его словам, Венгрия и Словакия принципиальных оговорок против санкционного пакета не имеют.

Санкции ЕС против России

Как сообщал УНИАН, предложенный Еврокомиссией 18-й пакет санкций ЕС против РФ, кроме снижения регулируемой цены на российскую нефть, предусматривает запрет членам блока использовать энергетическую инфраструктуру РФ и увеличение перечня подсанкционных банков.

Против его принятия сначала публично выступили Венгрия и Словакия. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, такое решение было принято в ответ на планы ЕС поэтапно отказаться от импорта российских энергоносителей.

В начале июля Словакия заблокировала принятие нового санкционного пакета ЕС. Как пояснили в МИД Словакии, переговоры с представителями Еврокомиссии не устранили "фундаментальные беспокойства и предостережения" относительно энергетических рисков страны.

В то же время, по данным журналиста Рикарда Юзвяка, ЕС учел энергетические пожелания Словакии, что повышает шансы на одобрение нового санкционного пакета.

Вас также могут заинтересовать новости: