Впервые за более чем 10 лет российский алюминиевый гигант Дерипаски стал убыточным

Предприниматель Олег Дерипаска – один из самых богатых людей в России.

Российский алюминиевый гигант "Русал" впервые с 2014 года зафиксировал чистый годовой убыток. По итогам 2025 года компания потеряла 455 миллионов долларов, сообщает The Moscow Times со ссылкой на отчетность компании.

Хотя выручка "Русала" выросла на 17% – до 14,1 млрд долл. – производство алюминия на его заводах сократилось на 1,9%. Это произошло после того, как компания объявила об "оптимизации мощностей", сославшись на неблагоприятную экономическую конъюнктуру.

"В 2025 году мировая экономика демонстрировала умеренные темпы роста на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности, тогда как в России динамику деловой активности определяли денежно-кредитная политика и высокий курс рубля", – отмечают в "Русале".

Видео дня

Сообщается, что за год компания понесла более 400 млн долл. курсовых убытков из-за укрепления рубля, хотя и без них завершила бы год в минусе.

Рост цен на алюминий в конце 2025 года не оказал существенного влияния на финансовые результаты компании. Сказался резкий рост расходов: на обслуживание долга – на 71%, а на производство алюминия – на 12%.

Свою роль сыграли и санкции. Напомним, в прошлом году запрет на российский алюминий ввел Европейский Союз, который, впрочем, разрешил закупки у "Русала" по квоте 220 тысяч тонн в год. В результате доля европейского рынка в продажах компании упала с 21% до 14%, а более трети всего алюминия "Русал" экспортировал в Китай.

Чистый долг компании за год увеличился на 25% и достиг 8,1 млрд долл., а свободный денежный поток (разница между поступлениями на счета и оттоком) остался в глубоком минусе – минус 400 млн долл. против минус 1,2 млрд долл. годом ранее.

Справка УНИАН. Объединенная компания "Русал" (Российский алюминий, UC Rusal) – это российская компания, основанная в 2000 году. Ее основателем выступил предприниматель Олег Дерипаска, которого называли "любимым олигархом Путина".

С 2022 года Дерипаска находится под санкциями ЕС, Великобритании и других стран из-за вторжения России в Украину. По данным The Moscow Times, компания "Русал" объединяет 12 заводов и является крупнейшим производителем алюминия в мире за пределами Китая.

Экономика России – последние новости

Недавно стало известно, что в 2026 году компания "Российские железные дороги" (РЖД) намерена сократить штат центрального аппарата на 15%. О намерениях РЖД сократить управленческий аппарат и ограничить прием новых сотрудников стало известно осенью 2025 года. Тогда в компании пояснили, что такие меры необходимы для повышения эффективности "в условиях сокращения объемов работы и сложной экономической ситуации".

Сообщалось также, что резкий рост мировых цен на нефть, которые с начала конфликта на Ближнем Востоке поднялись примерно на 40%, в настоящее время не способен поддержать экономику России.

Вас также могут заинтересовать новости: