Данная ситуация свидетельствует об экономической зависимости России от азиатского соседа.

Продажи российского алюминия в Китай в мае выросли почти на 56% по сравнению с прошлым годом и составили почти 1 млн тонн. При этом продажи меди увеличились на 66%, а импорт никеля вырос более чем в два раза.

Издание Bloomberg пишет, что Китай стал ключевым партнером Москвы, объем торговли с которым в прошлом году составил более 240 миллиардов долларов, заменив Европу после полномасштабного вторжения России в Украину.

Россия является крупным производителем алюминия, меди и никеля. Хотя два крупнейших производителя - ПАО "ГМК "Норильский никель" и United Co. Rusal International PJSC - не попали под санкции США и их союзников, новые российские металлы больше не могут поступать на Лондонскую биржу металлов и Чикагскую товарную биржу и подвергаются некоторым торговым ограничениям.

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По словам источника, для "Русала" резкий рост продаж в Китай в этом году помог освободить склады от продукции, которая накопилась из-за проблем на российской железной дороге. Ожидается, что поставки за весь год составят около 1,5 млн тонн.

"Норильский никель" начал наращивать продажи в Китай во второй половине 2024 год. Источники отметили, что российская компания сотрудничает с подразделением Shandong Gold, чтобы увеличить поставки катодной меди.

Помимо "Норильского никеля", поставки в Китай также могут осуществлять компании Russian Copper Co. и UMCC, попавшие под санкции. По словам одного из собеседников, не все объемы, отраженные в таможенных декларациях, являются прямыми продажами российских производителей меди и никеля, поскольку некоторые из них осуществляются трейдерами.

Запрет на алюминий из России - главные новости

В 2022 году США и Великобритания ввели запрет на торговлю российскими металлами на Лондонской бирже, что вначале вызвало резкие колебания цен и ускорило изменение порядка глобальных торговых потоков.

В апреле 2024 года металлы резко выросли в цене, в частности алюминий поднялся до рекордной отметки. Отмечается, что ограничения на поставки алюминия, никеля и меди не мешают России продавать свои металлы покупателям за пределами США или Великобритании и не ограничивают подавляющую часть мировой торговли металлами.

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