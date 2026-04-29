Китай усиливает контроль за критически важными ископаемыми: за передобычу будут наказывать

Пекин укрепляет свои доминирующие позиции на рынке редкоземельных металлов.

Правительство Китая обнародовало планы по наказанию компаний за незаконную добычу редкоземельных металлов за пределами установленных квот. Акции китайских компаний по добыче критически важных полезных ископаемых на фоне высоких финансовых результатов и объявленных правительственных планов выросли в пределах 8-10%.

Издание Bloomberg пишет, что рост прибыли производителей в значительной степени отражает значительно более высокие цены на ключевые редкоземельные элементы в первые месяцы этого года. Цена на оксид неодима-празеодима – ключевой ориентир для сектора, поскольку это основной ингредиент магнитов – в феврале достигла самого высокого уровня с 2022 года, превысив 150 долларов за килограмм.

Китайские производители редкоземельных металлов пережили бурный прошлый год после того, как оказались в эпицентре торгового противостояния между США и Китаем. Как и их иностранные покупатели, им пришлось приспосабливаться к экспортному контролю и другим усиленным регуляторным мерам, введенным Пекином для укрепления своей власти над сектором.

28 апреля правительство обнародовало подробный перечень мер воздействия за несанкционированное производство, что стало очередной попыткой укрепить режим "тотального контроля" Пекина над этой геополитически важной отраслью. К нарушениям, подлежащим расследованию, относятся превышение квот на добычу, добыча или переработка без лицензии, а также препятствование работе инспекторов.

Как будут наказывать за редкоземельные металлы в Китае

Производство, превышающее квоты менее чем на 10%, может привести к штрафу в размере до пятикратной суммы незаконной прибыли, тогда как превышение квоты более чем на 30% повлечет за собой штрафы в размере до 10-кратной суммы прибыли и приостановку деятельности. Незагрузка информации в правительственную систему отслеживания приведет к штрафам в размере до 200 000 юаней (29 256 долларов) или до 1 000 000 юаней, если компания откажется исправить это упущение.

Последние предложения о наказании за незаконную деятельность основаны на нормативных актах, введенных Китаем в августе прошлого года. Они усилили мониторинг внутренней цепочки поставок, например, требуя ежемесячной отчетности о продажах, производстве и закупках перед центральным правительством.

Доминирование Китая на рынке редкоземельных металлов дает ему мощный рычаг влияния в преддверии ключевого саммита между президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином, который ожидается в следующем месяце. По данным Bloomberg, около 1,4 триллиона долларов американской экономики связано с отраслями, использующими эти минералы. Это дает Пекину огромный стимул держать своих производителей под жестким контролем.

Гегемония Китая в сфере редкоземельных металлов вызывает сопротивление не только США, но и других крупных держав. Так, Индия одобрила программу инвестиций в производство критических элементов на общую сумму 4,6 млрд долларов.

Месяц назад стало известно, что дочерняя компания "Росатома" вместе с местными производителями создадут совместное предприятие по добыче полезных ископаемых в Бразилии.

