Будут разрабатывать полезные ископаемые, имеющие наибольшее значение для высокотехнологичных отраслей.

Дочерняя компания "Росатома" "Ураниум Уан Груп" и бразильская компания NBEPar создадут совместное предприятие по добыче полезных ископаемых в Бразилии.

Российский"Интерфакс" сообщает, что новосозданная компания Nadina Minerals проведет геологоразведочные работы на перспективных месторождениях. В фокусе будут металлы, имеющие критическое значение для развития высокотехнологичных отраслей. Nadina Minerals будет заниматься добычей и переработкой этих полезных ископаемых.

До этого "Росатом" активно сотрудничал с Бразилией в сфере ядерного топливного цикла. В конце 2022 года был заключен контракт на поставку обогащенной урановой продукции для обеспечения работы единственной действующей бразильской АЭС "Ангра" (Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto) в 2023–2027 годах.

"Росатом" также на протяжении нескольких лет входит в список основных поставщиков изотопной продукции для нужд ядерной медицины Бразилии.

Ранее министерство горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии сообщало о планах страны достичь соглашения с ГК "Росатом" о сотрудничестве в атомной сфере до конца прошлого года.

Попытки Кремля дотянуться до бразильских полезных ископаемых выглядят вполне логично. Война в Иране может не только принести России дополнительные средства за счет продажи энергоресурсов, но и одновременно лишить Москву некоторых важных элементов. Речь идет о компонентах для авиационной техники, расходных материалах для промышленного оборудования, чипах и микросхемах, которые поступали в Россию по воздуху из района Персидского залива.

Кремлевский диктатор Владимир Путин недавно признал начало спада российской экономики. Только за первые два месяца года дефицит бюджета РФ составил 41,73 млрд долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: