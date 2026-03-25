Россия нашла крупного поставщика важнейших полезных ископаемых

Дочерняя компания "Росатома" "Ураниум Уан Груп" и бразильская компания NBEPar создадут совместное предприятие по добыче полезных ископаемых в Бразилии.
Российский"Интерфакс" сообщает, что новосозданная компания Nadina Minerals проведет геологоразведочные работы на перспективных месторождениях. В фокусе будут металлы, имеющие критическое значение для развития высокотехнологичных отраслей. Nadina Minerals будет заниматься добычей и переработкой этих полезных ископаемых.
До этого "Росатом" активно сотрудничал с Бразилией в сфере ядерного топливного цикла. В конце 2022 года был заключен контракт на поставку обогащенной урановой продукции для обеспечения работы единственной действующей бразильской АЭС "Ангра" (Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto) в 2023–2027 годах.
"Росатом" также на протяжении нескольких лет входит в список основных поставщиков изотопной продукции для нужд ядерной медицины Бразилии.
Ранее министерство горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии сообщало о планах страны достичь соглашения с ГК "Росатом" о сотрудничестве в атомной сфере до конца прошлого года.
