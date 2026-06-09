Китай может дистанционно управлять частью электрооборудования в Украине: предупреждение Флэша

Советник министра призвал государственные учреждения отключить системы резервного электропитания от постоянного подключения к интернету.

Государственные учреждения в Украине должны пересмотреть подходы к использованию систем резервного электропитания, подключенных к интернету. К этому призвал специалист в области радиотехнологий, советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (Флэш).

По его словам, почти все современные системы бесперебойного питания для домов, офисов и бизнеса производятся в Китае, а их производители могут иметь удаленный доступ к оборудованию через сеть.

"Китайские производители имеют удаленный доступ ко всем устройствам, подключенным к Интернету. Владелец доступа может удаленно отключить систему электропитания, а может вывести ее из строя", – написал Бескрестнов.

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Он отметил, что в украинской армии соответствующие меры безопасности были введены уже давно по его инициативе. При этом специалист пояснил, что решил публично поднять эту тему только после стабилизации ситуации с электроснабжением в стране.

Бескрестнов рекомендовал государственным структурам, ведомствам и другим критически важным учреждениям отключить системы резервного электропитания от постоянной связи с интернетом.

"Я бы настоятельно рекомендовал отключить системы резервного электропитания государственных структур, ведомств от постоянной связи с Интернетом. Иначе вы рискуете столкнуться с проблемами в самый неподходящий момент", – подчеркнул советник министра обороны.

Китайские технологии

Ранее УНИАН писал, что в Китае создали краску, которая скрывает беспилотники от систем ПВО, просто поглощая радиоволны. Производитель – фирма Star-Navi – уверяет, что слой толщиной в полмиллиметра уменьшает отраженный сигнал вдвое (на 3–3,5 дБ). Один квадратный метр покрытия весит чуть больше килограмма. Краску продают в обычных ведрах по 1, 5 и 10 килограммов.

Также мы писали, что в Китае продемонстрировали новейшую систему ПРО HQ-29, способную сбивать спутники. Называются следующие ее характеристики: дальность поражения – до 2 500 км, высота перехвата – до 850 км. Согласно другим оценкам, высота перехвата может составлять от 150 до 600 км, что выглядит более правдоподобно. Скорость ракеты HQ-29 заявлена на уровне 6-10 Махов (7 350 - 12 250 километров в час).

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