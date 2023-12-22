Для подразделения "Киянина" передано уже восьмое по счету авто от Favbet Foundation и президента фонда Андрея Матюхи.

Подразделению "Киянина" из рядов Вооруженных сил Украины передали очередную машину для выполнения боевых задач на фронте при содействии Favbet Foundation - известного благотворительного фонда.

Для подразделения "Киянина" передана уже восьмая по счету машина от Favbet Foundation и президента фонда Андрея Матюхи, эти машины помогают выполнять не только непосредственно боевые и логистические задачи, но и в целом облегчают жизнь воинов, рассказал военнослужащий с позывным "Киянин".

"Поэтому, друзья, пока будут существовать такие волонтеры, организации и такие благотворительные фонды, как Favbet Foundation, в ВСУ будет все необходимое", - подчеркнул защитник Украины.

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Ранее сообщалось, что при содействии фонда Favbet Foundation с начала полномасштабного вторжения ВСУ и другие Силы обороны нашего государства получили более 250 машин. В том числе ударным ротам "Армии дронов" передали 53 новых внедорожников Peugeot Landtrek.

Также украинской армии передали при содействии фонда более 130 различных беспилотников, в частности, ударных. Общая сумма, на которую при содействии Favbet Foundation оказана помощь защитникам Украины, составляет более 190 миллионов гривень.

Справка УНИАН. Благотворительный фонд Favbet Foundation был основан в 2020 году. Этот фонд, в том числе поддерживает инициативы в сферах здоровья, образования и спортивного развития.