Пенсионеры-ВПЛ массово остались без пенсий с января, - Лубинец

Граждане массово обращаются по поводу прекращения выплаты пенсий из-за непрохождения идентификации.

Многие пенсионеры из числа внутренне перемещенных лиц, которых на учете более 1,3 миллиона, массово остались без пенсий в январе.

Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он сообщил о многочисленных обращениях граждан о прекращении выплаты пенсий органами Пенсионного фонда Украины из-за непрохождения идентификации.

"Оказывается, для того чтобы получить пенсию, нужно было пройти через процедуру подтверждения факта, что они не получают пенсию от органов РФ", - написал Лубинец.

По его словам, это нужно было сделать следующим образом: зайти на веб-портал ПФУ, авторизоваться в личном кабинете, использовав для этого квалифицированную электронную подпись "Дія.Підпис".

"А теперь вопрос. Сколько пенсионеров разбираются в смартфонах и могут сделать и поставить электронную подпись? Представили этот процесс? Я вам отвечу - очень мало! Все остальные физически пошли в отделение ПФУ", - отметил омбудсмен.

Он привел пример своей матери, которая выехала из Волновахи, что в Донецкой области, получила справку ВПЛ и все эти годы законно получала украинскую пенсию от государства. В январе же выплаты пенсии прекратились.

"Оказывается, выплаты приостановили, потому что она не прошла идентификацию на сайте Пенсионного фонда. Не потому, что что-то нарушила. Не потому, что потеряла право. А потому, что государство не донесло до людей понятную информацию, что им нужно пройти дополнительную идентификацию и подтверждение", - сообщил Лубинец.

Он отметил, что тысячи пенсионеров оказались в такой же ситуации: люди узнали о новых требованиях уже тогда, когда пенсионные выплаты просто не поступили на счет. В результате – очереди, паника и фактически парализованная работа органов Пенсионного фонда.

Лубинец подчеркнул, что обязанность государства проверять информацию переложили на самих пенсионеров, и права миллионов граждан оказались под угрозой из-за нелепой бюрократической процедуры и провальной информационной работы.

"Люди не должны доказывать государству то, что государство может проверить само. Нельзя заставлять людей проходить новые сложные процедуры, если у государства уже есть реестры ВПЛ, данные о месте жительства и все необходимые базы. У многих пенсионеров нет смартфонов, нет "Дії". Как они должны были узнать необходимую информацию?", – написал омбудсмен.

Лубинец сообщил, что обратился к правительству с требованием упростить процедуру: продлить сроки подтверждения, нормально проинформировать всех пенсионеров и использовать уже имеющиеся государственные реестры.

Как писал УНИАН, в ноябре 2025 года Пенсионный фонд напоминал украинцам, что некоторым пенсионерам до конца 2025 года нужно пройти проверку. Это касается украинцев, которые получают выплаты от ПФУ и живут на временно оккупированной территории или выехали оттуда за границу.

Идентификация нужна для того, чтобы работники ПФУ убедились, что человек жив и действительно получает назначенные ему выплаты. Если проигнорировать требование, то с 1 января 2026 года пенсию начислять не будут.

В ПФУ отмечали: если в связи с непрохождением до 31 декабря 2025 года физической идентификации выплата пенсии или страховой выплаты будет прекращена, то ее автоматически возобновят после прохождения такой идентификации.

