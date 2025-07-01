Названы страны с самыми большими военными бюджетами: на каком месте Украина (инфографика)

Одна страна тратит на оборону сумму, равную расходам 10 государств.

Эксперты назвали 15 стран мира с крупнейшими военными бюджетами на 2025 год. В список попала Украина и страна-агрессор - Российская Федерация.

Ознакомиться с новой инфографикой, которую создали на основе данных о национальных бюджетах и сообщений в СМИ, можно на аналитическом портале Visual Capitalist.

Запрос на предложение по военному бюджету США составляет 962 млрд долларов. Это больше, чем у следующих десяти стран, вместе взятых.

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Почти 40% военного бюджета США идет на содержание личного состава и здравоохранение. Если говорить о закупках, то теперь они сосредоточены на ракетах большой дальности, беспилотных системах и строительстве подводных лодок.

На втором месте в рейтинге находится Китай, расходы на оборону которого составляют 246 млрд долларов. Россия (150 млрд долларов) расположилась на третьем месте, тогда как Украина (54 млрд долларов) находится лишь на девятом.

Если говорить о странах ЕС, то больше всего средств на оборону тратит Германия. Также в десятку лидеров попали французы.

Деньги и российско-украинская война

Владимир Путин хочет сократить военные расходы после того, как кремлевские чиновники предупредили, что Россия находится "на грани рецессии". Специалисты отмечают, что частный сектор РФ столкнулся со снижением спроса, ростом расходов и большим долговым риском из-за заоблачных процентных ставок.

Также отмечается, что из почти 140 тысяч российских солдат, которые вернулись к гражданской жизни, половина остается безработными.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе готовят новые ограничения против военного бюджета РФ.

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