Европейские военные расходы больше расходов России, но производство вооружения нужно увеличить в несколько раз.

Европе необходимо в разы нарастить производство вооружений и упростить военные закупки, чтобы быть способной сдержать угрозу со стороны России в ближайшие годы, говорится в новом исследовании брюссельского аналитического центра Bruegel и Кильского института мировой экономики.

Авторы исследования попытались оценить, когда Европейский союз и Великобритания смогут быть готовы к возможной агрессии со стороны России, пишет Euractiv. Недавно сообщалось, что Евросоюзу могут потребоваться десятилетия для полной подготовки к прямому противостоянию с Россией. Но недавно исследователи заявили, что "ситуация вызывает ещё большее беспокойство".

Отчасти это связано с ослаблением приверженности США обеспечению европейской безопасности после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Однако исследование также показало, что российская оборонная промышленность продолжает значительно опережать европейское производство, несмотря на заметный рост западных инвестиций.

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Военные закупки в ЕС остаются медленными, зарегулированными и сосредоточенными на относительно дорогих вооружениях.

Военные расходы России достигли 130 миллиардов евро в 2024 году (7,1% ВВП). При этом совокупные военные бюджеты ЕС и Великобритании превышают эту сумму. Но для того чтобы сдерживать — а при необходимости и вести боевые действия — без опоры на США, производство различных систем вооружения в Европе должно увеличиться примерно в 5 раз. Особенно резко необходимо нарастить производство систем ПВО, чтобы сопоставить их с возможностями России.

"Таким образом, Европа остаётся крайне уязвимой и зависимой от США", — подчёркивают авторы. Исследование основывается на анализе военных закупок в Германии, Польше, Великобритании и Франции. Объёмы производства остаются низкими по сравнению с периодом холодной войны или текущими показателями России.

Однако стоит отметить, что с 2022 года ЕС добился прогресса в выпуске артиллерийских снарядов — их производство уже превышает американские объёмы и лишь немного уступает совокупному выпуску России и Северной Кореи. Эксперты отмечают, что рост финансирования должен быть направлен на конкретные приоритеты — масштабируемость, современные технологии и критически важные системы.

Программа ЕС ReArm Europe объёмом 800 миллиардов евро, по мнению авторов, "будет недостаточной, если оборудование продолжат закупать по текущим завышенным ценам".

Другие новости о вооружении Европы и США

Ранее УНИАН сообщал, что США провалили планы по производству артиллерийских снарядов. И это несмотря на миллиардные инвестиции. Планировалось выпускать 75-100 тысяч боеприпасов, тогда как к июню 2025 года этот уровень составляет всего 40 тысяч.

Кроме того, мы рассказывали, что Европе нужны еще минимум 1000 самолетов и танков, чтобы воевать без Соединенных Штатов. Также необходима другая бронированная техника и артиллерия.

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