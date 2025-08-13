Точный размер выплат зависит от категории пенсионера.

В Украине пенсионеров поддерживают финансово - кроме ежемесячной пенсии граждане могут получить различные выплаты. Например, существует доплата пенсионерам после 65 лет, а также тем, кто старше 70-ти. Однако некоторые украинцы "в возрасте" имеют право на еще одну выплату.

Надбавка к пенсии за особенные заслуги перед Украиной

В статье 1 Закона Украины сказано, что граждане страны, которые вышли на пенсию, имеют право на дополнительную финансовую поддержку. Такая доплата к пенсии за особые заслуги возможна, если человек совершил какой-то геройский поступок на благо страны или достиг невиданных успехов в профессиональной сфере. Надбавка к пенсии за особые заслуги перед Украиной устанавливается в рамках бюджета и не меняется - она будет постоянной.

Так, согласно пункту 1 статьи 1, пенсия в Украине за особые заслуги перед Родиной может быть назначена только определенным категориям украинцев. Для того чтобы иметь право на такие выплаты, человек должен иметь звание Героя Украины, получить орден Героев Небесной Сотни или получить четыре и больше орденов Украины уже после провозглашения ее независимости. Также на подобный вид пенсии имеют право люди в звании "народный" (например, артист), полученном после 1991 года.

Также пенсия в Украине подобного характера назначается матерям, которые родили больше пяти детей и смогли воспитать их в надлежащих условиях до возраста шести лет. Если мать умерла или была лишена родительских прав, то пенсия переходит отцу, который взял на себя задачи родителя в отсутствие матери. Также при назначении выплат учитываются и усыновленные дети.

Размер пенсии за особые заслуги перед Украиной и для матерей-героинь рассчитывается, исходя из прожиточного минимума. Надбавка для таких категорий населения должна составлять 35-40% от 2361 грн. Таким образом получается, что, согласно статье 5 Закона, люди с особыми заслугами перед Родиной и матери-героини могут получить выплаты в размере от 826 до 944 грн.

