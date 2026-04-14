Квартиры в Ужгороде дорожают: сколько просят за жилье в самом безопасном городе

В начале апреля стоимость жилья в Ужгороде продолжает расти. Средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Ужгороде составляет 70 тысяч долларов, что на 9% больше, чем год назад, говорится на портале недвижимости ЛУН.

Отмечается, что средняя стоимость двухкомнатной квартиры в самом безопасном городе Украины составляет 100 тысяч долларов, что на 12% больше, чем год назад. Трехкомнатные квартиры стоят 115 тысяч долларов (+9%).

При этом средняя цена квадратного метра однокомнатной квартиры составляет 1 650 долларов. В то же время средняя цена за квадратный метр двухкомнатной квартиры составляет 1 470 долларов, а трехкомнатной – 1 310 долларов.

Стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Ивано-Франковске в среднем составляет 42 тысячи долларов. При этом средняя стоимость квадратного метра однокомнатной квартиры равна 1000 долларов.

Средняя стоимость "одношки" в Одессе также выросла и составила до 49 тысяч долларов. Больше всего за однокомнатную квартиру придется заплатить в Приморском районе.

Во Львове средняя цена однокомнатной квартиры в городе составляла 71 тысячу долларов. Самые дорогие однокомнатные квартиры находятся в Сиховском районе.

