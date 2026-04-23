Вчера в Брюсселе состоялось одно из тех событий, которые в данный момент выглядят технической формальностью, а через год-два будут вспоминаться как поворотный момент. Послы стран ЕС предварительно согласовали кредит Украине на 90 миллиардов евро на два года и одновременно 20-й пакет санкций против России. Окончательное утверждение – сегодня, 23 апреля, в письменной форме на полях неформального саммита лидеров ЕС на Кипре.

Важно понять, как мы к этому пришли. Ведь детали здесь – это и есть самая главная история. Решение было принято на политическом уровне еще в декабре прошлого года, но венгерский премьер Виктор Орбан четыре месяца держал его под замком, а премьер Словакии Роберт Фицо добавил свое, увязывая санкционный пакет с возобновлением поставок нефти по "Дружбе" после российского удара по трубе в январе.

И вот в чем вся логика: Украина сама отремонтировала нефтепровод, по которому в Европу идет российская нефть. Парадоксально? Только на первый взгляд.

На самом деле это чистейший политический реализм. Президент Украины Владимир Зеленский иронично прокомментировал это так: "Я не подрывал "Дружбу", но меня заставляют ее восстановить".

Дело в том, что так устроена дипломатия взаимности: ты выполняешь свою часть соглашения, даже если она болезненна, и тогда имеешь моральное и политическое право требовать выполнения их части.

Сквозная логика

Президент четко сформулировал сквозную логику момента: поддержка Украины и давление на Россию – это не два разных вопроса, а одна формула, которая работает только вместе. Когда кто-либо нарушает ее, появляется пространство для продолжения войны. Именно поэтому принципиально важно, что кредит на 90 миллиардов и 20-й пакет санкций идут одним пакетом, а не поочередно.

Для нас наиболее интересно, куда пойдут эти деньги. Не на закрытие кассового разрыва бюджета, как часто думают. 90 миллиардов на два года – это горизонт планирования оборонной промышленности.

Например, сегодня Украина производит около тысячи дронов-перехватчиков в сутки. Технически, без дополнительных инвестиций в оборудование, только при условии финансирования, мы можем выйти на две тысячи.

Не хватает ни заводов, ни инженеров, ни конструкторских решений – не хватает кэш-флоу. И именно этот разрыв должен закрыть европейский кредит.

Я намеренно останавливаюсь на этой цифре, потому что она самая прозрачная из всех. 1000 перехватчиков в сутки против 2000 – это, упрощенно говоря, разница между городом, который горит от "Шахедов", и городом, который спит. Это тот редкий случай в истории европейской финансовой помощи, когда евро конвертируется в оборону почти 1:1.

Теперь о фоне, на который все это накладывается. Bloomberg и Reuters на днях обнародовали данные, которые стоит держать в голове каждый раз, когда слышим тезис "нужно быстрее договариваться, пока Запад не устал". Российская экономика в январе-феврале 2026 года сократилась на 1,8%. Это – первый квартальный спад с 2023 года, и он настолько серьезен, что Путин публично потребовал от министров и Набиуллиной объяснений. Дорогая нефть из-за иранской войны лишь временно маскирует проблему: структурные узлы – сверхвысокие ставки, дефицит рабочей силы, перекос в сторону ВПК – никуда не делись.

Россия не на грани коллапса, не стоит преувеличивать. Но траектория очевидна, и время больше не на ее стороне.

Добавьте сюда наши удары по российским НПЗ и портам, которые сами по себе работают как еще не сформированный пакет санкций, – и мы увидим, почему 20-й пакет ЕС накладывается уже не на здоровую экономику, которую нужно давить, а на уже ослабленную, которую нужно дотолкнуть. Это – точка максимального воздействия. Поэтому вопрос не в том, "работают ли санкции", а в том, "хватит ли у Европы дисциплины, чтобы не остановиться на полпути".

И последнее. В политике важны символические детали. Орбан сегодня пропустит саммит ЕС – первый за много лет, где его не будет за столом. Новый венгерский премьер Петер Мадяр вступит в должность только в начале мая. Между ними – неделя, когда венгерское вето физически не работает. Именно в это окно и вписывается все сегодняшнее решение.

Это – не случайность. Это признак того, как именно – медленно, незаметно и через мелкие детали – меняется внутренний баланс ЕС в пользу Украины.