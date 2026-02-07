Илон Маск отложил планы покорения Марса ради более важной цели, - WSJ

Компания Илона Маска планировала достичь Марса в 2026 году.

Компания SpaceX отложила запланированную на этот год миссию на Марс, вместо этого сосредоточив внимание на высадке на Луну.

Как пишет The Wall Street Journal, по словам источников, знакомых с ситуацией, компания сообщила инвесторам, что в первую очередь планирует полёт на Луну, а на Марс – позже. Другой источник сообщил, что компания наметит высадку на Луну без экипажа в марте 2027 года.

Несколько лет назад НАСА наняло SpaceX для подготовки модификации своего космического корабля Starship для встречи с космическим аппаратом агентства вблизи Луны, посадки экипажа и доставки американских астронавтов на лунную поверхность.

Видео дня

Однако в прошлом году Маск назвал Луну "отвлекающим фактором" и заявил, что SpaceX направляется "прямо на Марс".

Ранее SpaceX заявляла о планах запустить пять Starship на Марс в конце 2026 года, чтобы воспользоваться моментом, когда расстояние между Землей и Марсом сократится, что облегчит путешествие.

В то же время в интервью, вышедшем в январе, Маск преуменьшил перспективы достижения Марса в этом году. "Мы могли бы, но это было бы маловероятно" и "в некоторой степени отвлекало бы внимание", – сказал он.

Компании будет сложно уложиться в график марта 2027 года. Для этого ей потребуется часто запускать Starship и демонстрировать возможность дозаправки аппарата на орбите.

В прошлом году представители НАСА оказывали давление на SpaceX, призывая компанию уделить приоритетное внимание лунной миссии. В октябре министр транспорта Шон Даффи, который тогда возглавлял НАСА, заявил, что SpaceX отстает, и что он хочет большей конкуренции для создания аппарата, способного доставить астронавтов на Луну.

Компания Blue Origin Джеффа Безоса стремится опередить SpaceX на Луне, предложив собственную упрощенную систему высадки на Луну. В январе Blue Origin заявила, что приостановит свой бизнес в сфере суборбитального туризма, чтобы сосредоточиться на лунных проектах.

НАСА планирует в ближайшее время запустить астронавтов в рамках миссии Artemis II, предусматривающей пролёт мимо Луны. Эта миссия заложит основу для потенциальной высадки астронавтов на Луну в 2028 году с участием SpaceX или Blue Origin.

Планы по покорению Марса

Ранее Ранее Маск заявил, что SpaceX намерена запустить беспилотный космический аппарат для полета на Марс в конце 2026 года, чтобы совпасть со следующей орбитальной синхронизацией планеты с Землей. Если эти беспилотные миссии будут успешными, Маск хочет отправить астронавтов на Марс во время следующего стартового окна через 26 месяцев, где-то в декабре 2028 или январе 2029 года.

А самодостаточная колония может появиться на Красной планете уже через 30 лет.

Тем временем NASA начало собирать космический корабль, который вскоре сможет доставить четырех человек в историческую миссию на Луну. Десятидневная миссия под названием "Артемида II" (Artemis II) должна начаться уже 6 февраля. Хотя у NASA есть и запасные даты, заканчивающиеся 30 апреля.

Вас также могут заинтересовать новости: