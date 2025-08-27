Недавно компания Маска осуществила удачное испытание перспективной ракеты.

SpaceX работает над новой версией космической системы Starship, которая получила название Starship V4. Ракета будет оснащена 42 двигателями Raptor, что на три больше, чем у текущего варианта. Об этом американский миллиардер Илон Маск сообщил в социальной сети X.

"Starship V4 будет иметь 42 двигателя, когда к значительно более длинному кораблю добавят еще 3 Raptor. Полет запланирован на 2027 год", - сказал предприниматель.

Предполагается, что увеличение количества двигателей и удлинение конструкции позволят повысить грузоподъемность ракеты-носителя.

Напомним, 26 августа компания Маска осуществила удачный запуск Starship. После старта космический корабль отделился от нижней ступени и вывел на орбиту имитаторы спутников Starlink. В финальной части миссии корабль приводнился в океане.

Справка УНИАН. Starship - сверхтяжелая полностью многоразовая ракета-носитель, которую разрабатывает компания SpaceX. Система предназначена для экономичной доставки грузов и людей на околоземные орбиты, а также для межпланетных полетов на Луну и Марс.

Сегодня Starship является самой большой ракетой по размерам, массе, мощности и грузоподъемности. Она превосходит даже легендарную Saturn V, которую использовали для реализации пилотируемой посадки на Луну.

Starship впервые запустили в 2023 году. С тех пор SpaceX преследовали многочисленные неудачи, которые даже поставили под сомнение жизнеспособность проекта. Например, в июне Starship взорвался прямо на земле.

Также почти полным провалом закончились испытания системы в мае этого года.

