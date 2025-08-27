SpaceX работает над новой версией космической системы Starship, которая получила название Starship V4. Ракета будет оснащена 42 двигателями Raptor, что на три больше, чем у текущего варианта. Об этом американский миллиардер Илон Маск сообщил в социальной сети X.
"Starship V4 будет иметь 42 двигателя, когда к значительно более длинному кораблю добавят еще 3 Raptor. Полет запланирован на 2027 год", - сказал предприниматель.
Предполагается, что увеличение количества двигателей и удлинение конструкции позволят повысить грузоподъемность ракеты-носителя.
Напомним, 26 августа компания Маска осуществила удачный запуск Starship. После старта космический корабль отделился от нижней ступени и вывел на орбиту имитаторы спутников Starlink. В финальной части миссии корабль приводнился в океане.
Справка УНИАН. Starship - сверхтяжелая полностью многоразовая ракета-носитель, которую разрабатывает компания SpaceX. Система предназначена для экономичной доставки грузов и людей на околоземные орбиты, а также для межпланетных полетов на Луну и Марс.
Сегодня Starship является самой большой ракетой по размерам, массе, мощности и грузоподъемности. Она превосходит даже легендарную Saturn V, которую использовали для реализации пилотируемой посадки на Луну.
Starship - последние новости
Starship впервые запустили в 2023 году. С тех пор SpaceX преследовали многочисленные неудачи, которые даже поставили под сомнение жизнеспособность проекта. Например, в июне Starship взорвался прямо на земле.
Также почти полным провалом закончились испытания системы в мае этого года.