С воскресенья, 21 сентября, вступает в силу указ президента США Дональда Трампа, которым он ввел сбор в размере 100 тысяч долларов за подачу заявки на получение рабочей визы H-1B. Издание Axios со ссылкой на представителя Белого дома объяснило, кому этот сбор не надо будет платить.

Издание утверждает, что новую плату не будут применять к владельцам действительных виз, которые повторно въезжают в США. В публикации объясняется, что это уточнение важно, поскольку приказ Трампа некоторые юристы восприняли неправильно.

Отмечается, что юристы поняли, что якобы и с существующих владельцев немедленно начнут взимать этот сбор, поэтому они в панике начали советовать своим клиентам вернуться в США в субботу, то есть, до того, как этот указ вступит в силу.

В публикации говорится, что в пятницу, 19 сентября, глава Белого дома подписал указ, который обязывает владельцев виз H-1B или их корпоративных спонсоров платить ежегодный сбор в размере 100 000 долларов за визу.

Указывается, что эти визы используют для своих работников крупнейшие работодатели, в частности, такие технологические компании, как Microsoft и Amazon и аутсорсинговые компании, как Cognizant. Прогнозируется, что это может означать новую финансовую нагрузку в размере более 1 миллиарда долларов в год.

Издание отметило, что указ вступил в силу уже с 00:01 по восточноамериканскому времени в воскресенье, 21 сентября. Некоторые юристы из текста документа поняли, что сбор будет применяться ко всем, кто имеет визу H-1B, даже к тем, чья виза уже была утверждена, но которые по каким-то причинам находятся за пределами США.

"Мне неприятно это говорить, но если вы являетесь работником H-1B за пределами США, который уже имеет визу H-1B, самым безопасным подходом будет возвращение до воскресенья", - заявил иммиграционный юрист Дуглас Руссо в заметке на LinkedIn поздно в пятницу, которую начали активно комментировать.

Однако, представитель Белого дома успокоил в комментарии изданию, что новый сбор будет применяться только к новым заявителям, а не к существующим владельцам или тем, кто продлевает срок действия.

Чиновник также добавил, что он будет впервые применен в ближайшем лотерейном цикле для новых заявителей.

