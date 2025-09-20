Трамп пытается ограничить приток "мозгов" в США.

Президент США Дональд Трамп значительно ужесточил правила выдачи рабочих виз для высококвалифицированных специалистов. Эксперты считают, что это может навредить американскому технологическому сектору, пишет BBC.

Так, сегодня стало известно, что Трамп подписал указ, которым вводится обязательный ежегодный сбор в размере 100 000 долларов за каждую выданную визу типа H-1B. Платить должны компании, которые нанимают иностранцев-обладателей таких виз. Новые правила вступают в силу с 21 сентября и будут касаться все новых виз типа H-1B.

Справка УНИАН. Виза H-1B – это неиммиграционная рабочая виза, предназначенная для привлечения в США высококвалифицированных специалистов в областях, где ощущается их дефицит. В частности речь идет о специалистах в сфере IT, инженерии, финансов, медицины, науки и образования. Американская компания, желающая нанять иностранца с визой H-1B, должна выплачивать ему зарплату не ниже средней по отрасли.

Виза H-1B является ключевым механизмом привлечения иностранных IT-специалистов и ученых в США. Ее широко используют компании типа Google, Microsoft, Amazon, Meta, Apple.

В своем указе Трамп указывает на "злоупотребления" визовой программой H-1B.

"Компании нужно решить... настолько ли ценен этот человек, чтобы за него платить государству 100 000 долларов в год, или он должен поехать домой, а они должны нанять американца. Все крупные компании поддерживают эту идею", — прокомментировал указ министр торговли США Говард Лютник.

Сбор за найм работников с визой H-1B был и раньше, но всего около 1500 долларов. По данным американских миграционных органов, на следующий финансовый год подано 359 000 заявок на эту визу, что и без нового указа Трампа стало минимумом за последние четыре года.

Адвокат Тамина Уотсон, основатель Watson Immigration Law, в комментарии BBC заявила, что указ Трампа может стать "последним гвоздем в крышку гроба" для малых бизнесов и стартапов, которые привлекали иностранных спецов по этой визовой программе. Она подчеркнула, что компании нанимают иностранцев именно потому, что не смогли найти работников среди местных.

Эксперт по вопросам миграции в Littler Mendelson PC Хорхе Лопес в свою очередь выразил мнение, что новый сбор в размере 100 000 долларов способен "подорвать конкурентоспособность США в технологическом секторе". В частности это может подтолкнуть технологические компании к релокации в другие страны.

Другие решения Трампа

Как писал УНИАН, с начала своей второй каденции администрация Трампа приняла ряд спорных решений, которые были раскритикованы как такие, что подрывают лидерство США в мире.

Так, уже в первые недели новой администрации созданный под Илона Маска Департамент эффективности правительства принялся урезать государственные расходы, и под "нож" попали в частности научные проекты. Это было воспринято как удар по технологическому лидерству Америки.

Тогда же началось уничтожение американского государственного агентства международной помощи USAID. Трамп посчитал его пустой тратой денег. Это агентство было создано в 1960-х годах как инструмент "мягкой силы" США для укрепления американского влияния в мире через программы экономической и гуманитарной помощи. В частности по линии USAID финансировалось много гуманитарных проектов в Украине.

