Финал 'Игры в кальмара' обвалил акции связанных с сериалом южнокорейских компаний

Акции южнокорейских компаний, связанных с сериалом Netflix "Игра в кальмара", упали в понедельник после выхода финального сезона. Об этом сообщает Bloomberg.

Развлекательное агентство Artist Co., крупнейшим акционером которого выступает главный актер сериала Ли Чон Че, потеряло до 21% стоимости акций.

Artist Studio Inc., которая является подразделением Artist Co., продемонстрировала падение на 24%. В свою очередь южнокорейская компания Dexter Studios Co., которая занималась производством визуальных эффектов и выступает партнером сериала, потеряла 8,5%.

По мнению специалистов, причина этого кроется в смешанных эмоциях, которые вызвал последний сезон.

"Много критики касается именно финала - зрители не приняли его, потому что он не совпал с их видением мира сериала", - считает южнокорейский культурный критик Ким Хён-сик. Специалист добавил, что превзойти первый сезон очень трудно, ведь он стал сенсацией.

"Игра в кальмара" является южнокорейским телесериалом в жанре антиутопии, выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы.

17 сентября 2021 года состоялась мировая премьера сериала на платформе Netflix, а премьера финального третьего сезона сериала состоялась 27 июня 2025 года.

Мнения о нем разделились. Некоторые обозреватели считают, что жестокость в третьем сезоне возросла, насилие стало безостановочным, а сатира исчезла. Другие обратили внимание на "поверхностный" сюжет.

Также напомним, что недавно создатель "Игры в кальмара" сделал заявление о возможном спин-оффе сериала.

