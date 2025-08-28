За время полномасштабной войны корабли этого типа получали повреждения по меньшей мере трижды.

Сегодня дронщики Главного управления разведки Минобороны Украины поразили российский ракетный корабль типа "Буян-М" в Азовском море. Это третий корабль такого типа, который удалось повредить Силам обороны за время войны, пишет "Милитарный".

В начале стоит отметить, что "Буян-М" - это модернизированная версия малых ракетных кораблей с водоизмещением до 949 тонн. Длина корабля - 74 метра, ширина - 11. Скорость хода - до 25 узлов (46 км/ч), а максимальная дальность хода - 2500 миль (4630 км). Экипаж: 52 человека.

Корабли типа "Буян-М" оснащены установкой вертикального пуска на восемь ракет "Калибр", хотя их вроде бы можно переделать и под пуски ракет "Циркон" и "Оникс". Бортовое вооружение также включает автоматические пушки различных калибров и зенитные установки малого радиуса действия (фактически стационарный ПЗРК).

"Данный проект считается несбалансированным из-за отсутствия систем противолодочной обороны и ограниченных средств ПВО. Из-за чего корабли становятся зависимыми от других плавсредств или от береговых войск, которые должны их прикрывать", - отмечает "Милитарный".

Известно о трех случаях попадания по кораблям серии "Буян-М" с начала полномасштабной войны. Так в июне 2022 года один из таких кораблей заметили на Волге. Он был поврежден, и буксир тянул его, вероятно, на ремонт. Когда и где именно корабль получил повреждения, до сих пор не известно. Хотя название корабля и бортовой номер тогда были закрашены, аналитики считают, что это был "Великий Устюг" с бортовым номером 651.

Второй известный эпизод повреждения корабля серии "Буян-М" состоялся 7 апреля 2024 года на территории военно-морской базы в городе Балтийск Калининградской области РФ. Тогда на борту корабля "Серпухов" произошел пожар, который полностью уничтожил бортовые средства связи и автоматизации. В июле того же года стало известно, что пожар устроил один из членов экипажа корабля, который перешел на сторону Украины и встал в ряды "Легиона Свобода России".

Ну, и третий известный эпизод - тот, что произошел сегодня ночью в Азовском море.

По состоянию на сегодня известно, что Россия в целом имеет 12 кораблей типа "Буян-М", один из которых еще официально не был введен в боевой состав. Таким образом, четверть из них уже получили повреждения за время полномасштабной войны.

