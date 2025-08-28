Все три корабля построены на Зеленодольском заводе имени Горького.

Состав российского Военно-морского флота пополнился патрульным кораблем "Виктор Великий", а также малыми ракетными кораблями (МРК) "Тайфун" и "Ставрополь". Об этом сообщили пропагандистские кремлевские СМИ.

"Тайфун" и "Виктор Великий" построили для Черноморского флота РФ, тогда как "Ставрополь" вошел в состав Балтийского флота.

"Виктор Великий" является пятым патрульным кораблем проекта 22160. Его заложили в ноябре 2016 года и спустили на воду в мае 2024-го. Такие корветы предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а также для эскортной и антипиратской деятельности.

Экипаж корабля составляет до 80 человек. На борту может базироваться вертолет Ка-27. В качестве штатного вооружения корвет имеет 76,2-мм артиллерийскую установку АК-176МА, а также зенитные ракеты и пулеметы.

В свою очередь "Ставрополь" является 12-м кораблем типа "Буян-М". Его заложили в июле 2018 года и спустили на воду в начале июня 2024-го.

В состав арсенала корабля входит 100-мм артиллерийская установка А-190, зенитная установка АК-630М-2 "Дуэт" с двумя шестиствольными пушками, пулеметы и зенитные ракеты. Также корабль имеет установку вертикального пуска 3С14, которая вмещает восемь ракет "Оникс" или "Калибр".

Что касается МРК проекта 22800 "Тайфун", то его заложили в сентябре 2019 года и спустили на воду в мае 2024-го. Такие корабли предназначены для мелководных морей и больших рек.

Вооружение "Каракурта" состоит, в частности, из модернизированной 76,2-мм артиллерийской установки АК-176МА, двух зенитных артиллерийских комплексов АК-630М и ударного ракетного комплекса.

Напомним, недавно россияне вывели на испытания тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", который долгое время находился на ремонте и модернизации.

Предполагается, что он будет нести десять универсальных корабельных стрелковых комплексов на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс" каждый. Кроме этого, в состав арсенала корабля могут войти новые ракеты "Циркон".

Также ранее сообщалось, что россияне остановили ремонт своего единственного авианосца "Адмирал Кузнецов". По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, это яркий пример деградации российского кораблестроения

