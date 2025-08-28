Накануне исполнительница показалась со свидетельством о расторжении брака.

Известная певица и фольклористка Юлия Юрина, которая сообщила о разводе с мужем, креативным продюсером и сценаристом Владом Байдуном, назвала причину их разрыва. По ее словам, у бывшего уже есть другая семья.

Самой главной причиной Юлия назвала разные взгляды на жизнь. Она отметила, что их отношения начались, когда они оба были еще достаточно юными.

"Мы познакомились, когда нам было по 18/19 лет, прошло время, прекрасно прожили 10 лет вместе, потом поняли что уже другие интересы, и пути расходятся", - поделилась певица в соцсети X.

Видео дня

Как отметила Юрина, они с Владиславом Байдуном уже давно не жили вместе. За это время у мужчины уже завязались другие отношения. Однако по определенным причинам они откладывали процесс официального развода.

"Мы уже как три года не жили вместе, и были другие отношения, у него уже другая семья. Откладывали развод, вот в этом году сделали", - заявила Юлия.

Артистка показала свидетельство о расторжении брака и попросила поклонников ее поздравить с новым статусом.

Напомним, что певица Юлия Юрина, которая родом из России, на протяжении длительного времени пытается получить украинское гражданство. Несмотря на неудачные попытки, она категорически не планирует возвращаться на Родину, ведь убеждена: из-за ее проукраинских взглядов там ее ждут серьезные проблемы.

Вас также могут заинтересовать новости: