Стармер отметил, что кровопролитие должно прекратиться, а Макрон отметил, что атака РФ отличается большой жестокостью.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер осудил российский удар по Украине, эпицентром которого стал Киев, пишет Sky News.

Издание отмечает, что в результате российской атаки на Киев в ночь на четверг, 28 августа, повреждения получили здание представительства Евросоюза и офис Британского совета.

"Мои мысли со всеми, кто пострадал от бессмысленных российских ударов по Киеву, которые повредили здание Британского совета", - заявил Стармер.

Видео дня

Премьер Британии отметил, что Путин убивает детей и гражданских лиц и разрушает надежды на мир.

"Это кровопролитие должно прекратиться", - сказал британский политик.

Президент Франции Эммануэль Макрон в социальных сетях выразил мнение, что это нападение продемонстрировало "стремление России к миру".

"Террор и варварство. Более десятка погибших, среди которых есть дети. Нападения были направлены на жилые районы и гражданскую инфраструктуру", - отметил Макрон.

Он добавил, что Франция решительно осуждает эти бессмысленные нападения, отличающиеся большой жестокостью.

"Мы полностью поддерживаем украинский народ и выражаем глубокие соболезнования всем семьям, которые потеряли своих близких", - сказал Макрон.

Атака России по Киеву

Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль осудил российскую атаку по столице Украины. Он отметил, что Россия атаковала и бомбила Киев, погибли гражданские лица, погибли дети, атакована делегация Европейского Союза и это не может остаться без последствий. Вадефуль не стал раскрывать подробности, но добавил, что Германия рассматривает возможность дальнейшей реакции, но вместе с ЕС.

Также мы писали, что глава Киевской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что количество погибших в результате российской атаки по Киеву в ночь на 28 августа увеличилось до 17 человек, четверо из них - дети. Мэр Киева Виталий Кличко объявил День траура по погибшим в пятницу, 29 августа. Кличко добавил, что самой младшей погибшей от российской атаки было всего три года. Также известно, что почти 40 жителей Киева пострадали от российской атаки, 30 находятся в больницах.

Вас также могут заинтересовать новости: