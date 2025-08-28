В Украине снова растет теневой рынок сигарет. Как свидетельствует исследование Kantar, в апреле 2025 года каждую шестую сигарету продавали без акциза, из-за чего госбюджет терял миллиарды гривен. Об этом говорится на страницах польских изданий NaTemat и Angora24, пишет ДС.

Польские журналисты отметили, что уровень нелегального табачного рынка в Украине достиг 16,25 %, то есть значительная часть продукции реализуется без уплаты налогов и акцизов. По подсчетам Kantar, только в 2024-м бюджет Украины недополучил более 25 миллиардов гривен, которые могли бы стать дополнительным ресурсом для финансирования армии и социальных программ.

Нелегальное производство сигарет преимущественно сосредоточено во Львовской и Тернопольской областях. Речь идет, в частности, о фабрике в Винниках и компании Marshall Finest Tobacco, бренды которых - Compliment, Lifa, Marshall, Urta, Brut - регулярно появляются в партиях контрабанды.

Схема сбыта в основном работает так: продукцию оформляют как направляющуюся в duty free или страны Ближнего Востока, но она фактически остается в Украине или возвращается на внутренний рынок без акциза.

СМИ привели пример, как в декабре 2024 года в одесском порту были задержаны три контейнера с 2 миллионами сигарет на сумму почти 165 миллионов гривен. Согласно документам груз происходил из Египта и Швейцарии, на самом же деле он был изготовлен в Украине.

Между тем, как пишут польские медиа, средства, которые попадают не в бюджет Украины, а в карманы преступников, фактически ослабляют ее оборону.

СМИ также напомнили, что одним из первых решений премьера Украины Юлии Свириденко было назначение новым главой Бюро экономической безопасности Александра Цивинского - бывшего офицера Национального антикоррупционного бюро. Ожидается, что в своей работе он сосредоточится на усилении борьбы с теневым рынком и противодействии экономической преступности.