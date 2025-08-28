Он активно поддерживает Россию в войне.

В Украине заблокировали доступ к YouTube-каналу продюсера и певца Юрия Бардаша, который перебрался в Российскую Федерацию и поддерживает ее в войне против Украины.

О соответствующем решении в отношении подсанкционного музыканта сообщается в Telegram-канале Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны страны:

"После начала полномасштабной войны он поддержал российскую агрессию и распространял созвучные российской пропаганде нарративы, из-за чего в отношении него применены санкции СНБО, введенные в действие Указом президента Украины от 11 апреля 2025 года".

Заявления Бардаша о войне

Как известно, Бардаш родился в Алчевске Луганской области. Он стал известным благодаря работе с популярными группами и артистами, среди которых Quest Pistols, Грибы, Нервы, певица Луна (его бывшая жена) и Wellboy.

После начала полномасштабного вторжения России Бардаш находился в Грузии, где открыто начал делать пророссийские заявления. Впоследствии он заявил, что за ним якобы выехал "Грузинский легион".

Продюсер покинул страну и добрался до Москвы, где, по его словам, "почувствовал спокойствие и безопасность". Впоследствии он получил российский паспорт и начал еще активнее распространять пропагандистские месседжи и оправдывать действия Кремля.

В мае 2024 года Служба безопасности Украины объявила ему подозрение по нескольким статьям, среди которых - призывы к насильственному изменению государственного строя, пропаганда войны и оправдание российской агрессии.

А уже в мае 2025 года Винницкий городской суд вынес заочный приговор Бардашу - 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества за коллаборационизм и антиукраинскую деятельность.

