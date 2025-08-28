Он обвинил их в поддержке коррупционных интересов.

Командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадьяр" Бровди отреагировал на запрет Венгрии въезжать в страну и, по заявлениям венгерских политиков, Шенгенскую зону. Назвав автора заявления, венгерского министра, "танцором на костях" в аудиозаявлении он сказал, что не будет обращать внимания эти слова.

"Я - украинец, и прибуду на родину моего отца уже после вас. Настоящих мадьяров в Венгрии хватает, и когда-то вы им надоедите", - сказал он, использовав менее литературный язык.

Он добавил, что венгерские политики не могут запретить ему посещать страны Шенгенской зоны, потому что это не в их компетенции: "Не берите на себя больше, чем можете потянуть. Странный у вас юмор".

Также он высказался относительно венгерских политиков, которые защищают существование нефтепровода "Дружба", по которому российское сырье попадает в Восточную Европу. По словам Бровди, эти люди защищают коррупционные интересы, а не суверенитет своих стран.

"Поддерживая нефтепровод "Дружба" вы защищаете не суверенитет Венгрии, а собственные грязные карманы, наполненные подсанкционным дешевым сырьем. Покупая которое, вы причастны к приумножению кровавых денег, летящих в обратную сторону ракетами и "Шахедами" по мирным городам Украины", - сказал он.

Что известно о запрете Венгрии на въезд командира ВСУ

Как писал УНИАН, 28 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о решении закрыть въезд в страну командира подразделения ВСУ, который отвечает за удары по нефтепроводу "Дружба". Он сказал, что такие последствия будут ждать каждого, кто угрожает суверенитету Венгрии.

На заявление отреагировали в МИД Украины. Глава министерства Андрей Сибига сказал, что Украина будет действовать зеркально. Он добавил, что Венгрия сейчас находится не на той стороне истории и меняет "трубу" на жизнь украинских детей.

Удары по "Дружбе"

Как известно, в августе Украина начала наносить удары беспилотниками по нефтепроводу "Дружба". В частности, 12 августа ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ. Из-за возникшего пожара временно останавливали перекачку нефти.

22 августа была поражена нефтеперерабатывающая станция в Унече. Пожар, который имел негативные последствия для работы нефтепровода, подтвердили спутниковые снимки. После удара нефтепровод останавливали во второй раз. Работу нефтепровода восстановили 28 августа.

